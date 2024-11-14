Малосольная красная рыба: рецепт с цитрусовыми и пряными травами

Рецепт малосольной красной рыбы с цитрусовыми — это изысканное сочетание аромата и свежести. Рыба быстро просаливается, и ее насыщенный вкус сочетается с нотками цитрусов и трав. Такое блюдо точно станет популярным среди гостей и домочадцев.

Ингредиенты

Красная рыба (лосось или форель) — 500 г

Соль крупная — 3 ст. л.

Сахар — 1,5 ст. л.

Цедра апельсина и лимона — по 1 ч. л. каждой

Свежий розмарин — 2-3 веточки

Свежий тимьян — 2 веточки

Черный перец (горошек) — 1 ч. л.

Лавровый лист — 1-2 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

Очистите рыбу от кожи и костей, нарежьте ее тонкими ломтиками. Ломтики толщиной около 1 см — идеальный вариант для малосольной рыбы.

В миске смешайте соль и сахар, добавьте цедру апельсина и лимона. Это придаст рыбе легкий цитрусовый аромат. Измельчите розмарин, тимьян и лавровый лист, добавьте к смеси. Всыпьте черный перец горошком.

Выложите слой рыбы в контейнер и посыпьте смесью специй и соли. Чередуйте рыбу со специями, чтобы каждый слой хорошо пропитался ароматами.

Закройте контейнер крышкой и уберите в холодильник на шесть часов.

Перед подачей промойте кусочки под холодной водой, обсушите полотенцем и подавайте. Ломтики красной рыбы можно украсить свежей зеленью и сбрызнуть небольшим количеством лимонного сока.

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