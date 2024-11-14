Малосольная красная рыба: рецепт с цитрусовыми и пряными травами
Рецепт малосольной красной рыбы с цитрусовыми — это изысканное сочетание аромата и свежести. Рыба быстро просаливается, и ее насыщенный вкус сочетается с нотками цитрусов и трав. Такое блюдо точно станет популярным среди гостей и домочадцев.
Ингредиенты
- Красная рыба (лосось или форель) — 500 г
- Соль крупная — 3 ст. л.
- Сахар — 1,5 ст. л.
- Цедра апельсина и лимона — по 1 ч. л. каждой
- Свежий розмарин — 2-3 веточки
- Свежий тимьян — 2 веточки
- Черный перец (горошек) — 1 ч. л.
- Лавровый лист — 1-2 шт.
Пошаговый рецепт приготовления
Очистите рыбу от кожи и костей, нарежьте ее тонкими ломтиками. Ломтики толщиной около 1 см — идеальный вариант для малосольной рыбы.
В миске смешайте соль и сахар, добавьте цедру апельсина и лимона. Это придаст рыбе легкий цитрусовый аромат. Измельчите розмарин, тимьян и лавровый лист, добавьте к смеси. Всыпьте черный перец горошком.
Выложите слой рыбы в контейнер и посыпьте смесью специй и соли. Чередуйте рыбу со специями, чтобы каждый слой хорошо пропитался ароматами.
Закройте контейнер крышкой и уберите в холодильник на шесть часов.
Перед подачей промойте кусочки под холодной водой, обсушите полотенцем и подавайте. Ломтики красной рыбы можно украсить свежей зеленью и сбрызнуть небольшим количеством лимонного сока.
Советы по приготовлению:
- Вместо апельсина и лимона можно использовать грейпфрут для более выраженного вкуса.
- Для пикантности можно добавить немного натертого имбиря или стружку свежего хрена.