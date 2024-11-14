Можно ли купить красную икру в ноябре и хранить до Нового года

Роскачество: можно купить красную икру в ноябре и хранить до Нового года. Вопросы новогоднего стола начинают занимать умы россиян ещё в ноябре. И неудивительно, ведь многим продуктам обещают подорожание в последние недели уходящего года. Не стала исключением и красная икра: цены на неё, по предварительным прогнозам, могут подскочить на 20%. Разумным кажется закупиться деликатесом заранее. Но не испортится ли икра в ожидании праздничных курантов? «Секрет» узнал у экспертов Роскачества и нутрициолога.

Сколько можно хранить красную икру в холодильнике

Здесь всё зависит от тары. Лучше всего справляются жестяные и стеклянные банки.

«В герметично закрытых банках из жести или стекла икру можно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C в течение 1–2 месяцев. При этом икра должна находиться на самой холодной полке холодильника — обычно это место возле задней стенки», — рассказали «Секрету» в пресс-службе Роскачества.

А вот пластиковая тара с икрой продержится в холодильнике не больше одного месяца. Это не относится к деликатесу, купленному на развес. Важно понимать, что так икра может храниться в ненадлежащих условиях, а тара не будет герметичной.

«Поэтому тара, в которой вы понесёте её домой, автоматически считается вскрытой. Такую икру лучше заморозить, если есть необходимость подать её на стол через несколько дней, а не сегодня», — подчеркнули в Роскачестве.

Так что ответ на ключевой вопрос положительный: икру действительно можно купить уже в середине ноября, чтобы не переплачивать в предновогодние дни.

Сколько можно хранить красную икру в морозилке

Вообще замораживать икру не рекомендуют, так как её вкус и текстура могут стать хуже.

«При замораживании икра может стать менее нежной, а её оболочка — более жёсткой», — подчеркнули в Роскачестве.

При необходимости икру всё же можно убрать в морозильную камеру — но после того, как она охладится в холодильнике. При температуре ниже −18 градусов она хранится до 12 месяцев. В каждом конкретном случае нужно сверяться с информацией на маркировке.

«Используйте герметичные контейнеры из пластика или вакуумные пакеты, чтобы избежать образования льда и предотвратить контакт с воздухом. Размораживайте икру медленно в холодильнике при температуре от 0 °C до +4 °C. Это может занять до 12 часов. Быстрая разморозка приведёт к потере текстуры», — Анастасия Явхута, нутрициолог DocMa.

Сколько можно хранить открытую красную икру

Тут времени куда меньше: желательно всё съесть за 2–3 дня, а лучше вообще в течение суток.

«Чтобы сохранить качество икры после открытия банки, можно переложить её в стеклянную или фарфоровую ёмкость и плотно закрыть крышкой. Это особенно важно, если икра была изначально упакована в жестяную или пластиковую тару», — советуют в Роскачестве.

И не стоит оставлять икру при комнатной температуре — так она может испортиться очень быстро.