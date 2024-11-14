Врач посоветовал гладить курицу перед покупкой

При выборе курицы в магазине стоит обращать внимание на ее внешний вид, также мясо птицы рекомендуется гладить перед покупкой. Об этом заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в ходе программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

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По его словам, некоторые недобросовестные производители накачивают куриное мясо водой и веществами, содержащими влагу. Таким образом они наращивают массу белкового продукта. Именно поэтому стоит гладить или надавливать на тушку перед покупкой и обращать внимание на то, как мясо птицы реагирует на эти манипуляции. Это поможет определить, содержит ли она воду.

Так, если в курице есть влагоудерживающие агенты, то образовавшаяся после надавливания вмятина расправится не сразу. Если же это обычное куриное мясо без воды, то она быстро восстановится.

Кроме того, Агапкин посоветовал проверять состав, указанный производителем. Если же там указано что-то, помимо куриного мяса, от приобретения лучше отказаться. Также перед покупкой следует оценить внешний вид тушки. Если на ней видны проколы, это означает, что птицу выращивали в промышленных условиях — и она прошла обработку. В ином случае мясо может быть заражено, в том числе сальмонеллезом.

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