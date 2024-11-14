Простой рецепт засолки красной рыбы в домашних условиях
Красная рыба — любимый многими деликатес. Однако часто состав готового продукта оставляет желать лучшего. Чтобы наслаждение любимым лакомством было полезным, рекомендуем засолить красную рыбу в домашних условиях.
Ингредиенты
- Красная рыба — 1000 г
- Сахар — 25 г
- Соль — 50 г
- Прованские травы — 15 г
Способ приготовления
- Очищенную рыбу обмакиваем сухим полотенцем. В зависимости от куска режем на две или три крупные части.
- Смешиваем сухие ингредиенты в отдельной таре.
- Обильно посыпаем рыбу получившейся смесью. Немного вотрите пряности в мякоть.
- Дно тары, в которой будет лежать рыбка, посыпаем солью с прованскими травами. Укладываем филе на своеобразную подушку чешуей вниз.
- Убираем под пленку и оставляем в холодильнике на 12 часов.
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