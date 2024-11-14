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Простой рецепт засолки красной рыбы в домашних условиях

Красная рыба — любимый многими деликатес. Однако часто состав готового продукта оставляет желать лучшего. Чтобы наслаждение любимым лакомством было полезным, рекомендуем засолить красную рыбу в домашних условиях.

Простой рецепт засолки красной рыбы в домашних условиях
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Красная рыба — 1000 г
  • Сахар — 25 г
  • Соль — 50 г
  • Прованские травы — 15 г

Способ приготовления

  1. Очищенную рыбу обмакиваем сухим полотенцем. В зависимости от куска режем на две или три крупные части.
  2. Смешиваем сухие ингредиенты в отдельной таре.
  3. Обильно посыпаем рыбу получившейся смесью. Немного вотрите пряности в мякоть.
  4. Дно тары, в которой будет лежать рыбка, посыпаем солью с прованскими травами. Укладываем филе на своеобразную подушку чешуей вниз.
  5. Убираем под пленку и оставляем в холодильнике на 12 часов.

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