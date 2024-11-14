Пять лучших рецептов маринада для утки в духовке

К праздничному столу каждая хозяйка хочет удивить гостей чем-нибудь необычным. От кого-то гости ждут коронного блюда, а кто-то будет удивлять новыми рецептами. Если в вашем меню запланирована запеченная утка, то мы собрали топ-5 рецептов лучших маринадов для утки в духовке. Выбирайте, что вам больше нравится:

Маринад для утки в духовке с апельсином, вином и имбирем

Чтобы подготовить такой маринад, надо смешать соевый соус с цветочным медом и свежевыжатым апельсиновым соком. Чтобы мед легче разошелся, все ингредиенты нужно брать комнатной температуры и смешивать блендером. Затем ввести в маринад красное сухое вино и звездочку аниса, соль и перец, натертый на мелкой терке свежий имбирь и пропущенный через пресс чеснок, всыпать корицу и тщательно перемешать все силиконовой лопаткой, чтобы ингредиенты равномерно разошлись.

Утку маринуют в такой смеси целиком. Чтобы мясо хорошо пропиталось, на тушке делают множество глубоких коротких надрезов ножом и оставляют в холодильнике на ночь.

Маринад с гранатовым соком и бальзамическим уксусом

Этот вариант немного похож на предыдущий, однако благодаря гранатовому соку и бальзамическому уксусу вкус мяса получается более пряным. Для приготовления смеси в миске соединяют соевый соус, свежевыжатый гранатовый и апельсиновый сок, мед и бальзамический уксус. Добавляют измельченный чеснок, натертый на мелкой терке имбирь, молотые гвоздику и корицу. Все хорошо перемешивают, чтобы маринад стал однородным. Добавляют соль и перец и укладывают в смесь утку на несколько часов, сделав предварительно надрезы на тушке.

Идеальный маринад для утки с лаймом и кленовым сиропом

Еще один рецепт, который сделает запеченную утку мягкой и ароматной. Для его приготовления смешивают соевый соус, гранатовый сок, сок лайма и кленовый сироп. Затем добавляют натертый имбирь и измельченный чеснок, кумин, кардамон и щепотку корицы, соль и перец. Утку маринуют в течение ночи, предварительно надрезав тушку в нескольких местах.

Медово-горчичный маринад для утки

Если вам хочется более острого вкуса, то утку можно замариновать с горчицей. В маринад добавляют жгучую свежую горчицу, мед, лимонный сок, измельченный свежий чеснок, растительное масло, соль и перец. Держать птицу в такой смеси лучше более 12 часов. Перед запеканием тушку можно нашпиговать кусочками свежего яблока, так она получится более сочной и ароматной.

Самый простой маринад для утки

И упростим задачу, предложив рецепт маринада всего из четырех ингредиентов — меда, соевого соуса, соли и лимонного сока. Их взбивают блендером и обмазывают тушку или ее кусочки, если вы будете готовить утку по частям. В таком случае на маринование потребуется всего несколько часов, а в процессе запекания мясо необходимо будет регулярно поливать или смазывать выступившим соком и маринадом. Утка получится румяная, ароматная, сладко-соленая на вкус и очень сочная. Приятных экспериментов на кухне!