Четыре рецепта картошки с беконом в духовке

Печеная картошка с беконом — сытное и сочное блюдо. Оно станет питательным ужином или украсит праздничный стол, например, на Новый год. Рассказываем, как приготовить картошку с беконом в духовке: приводим 4 способа на любой вкус. Вас ждут:

классическая картошка с беконом;

картофель с беконом в фольге;

картошка-гармошка с беконом;

картошка с беконом, сыром и травами.

Классическая картошка с беконом

Картошка — 6 шт.

Бекон — 150 г

Перец, соль, сухая зелень — по вкусу

Масло — для смазывания

Промойте картошку, при необходимости очистите грязь с помощью металлической губки. Кожуру не срезайте. Варите клубни 20 минут на сильном огне, после остывания равномерно смажьте маслом и посыпьте приправами. Бекон нарежьте на 6 полосок, заверните каждую картофелину в мясо. Запекайте в духовке 30 минут на 180 градусах.

Молодая картошка с беконом в фольге

Молодая картошка средняя — 6–8 шт.

Бекон — 150 г

Чеснок — 2–3 зубчика

Масло оливковое — 2–3 ст. л.

Приправы — по вкусу

Картофелины вымойте, обсушите и нарежьте половинками. Мясо нарежьте длинными ломтиками, накройте ими картошку. Посыпьте измельченным чесноком и приправами, сбрызните маслом. Заверните картофелины в фольгу: каждый клубень — в отдельный лист. Запекайте 40–60 минут при 200 градусах.

Картошка-гармошка с беконом

Картофелины средние — 5–6 шт.

Бекон — 150 г

Чеснок — 2–3 зубчика

Оливковое масло — 2–3 ст. л.

Соль, перец, зелень — по вкусу

Тертый сыр — 50 г (необязательно)

Вымойте и обсушите овощи (чистить их не надо). Сделайте на картофелинах продольные надрезы средней глубины (не сквозные). Мясо нарежьте полосами, вставьте в надрезы в картофелинах. Чеснок мелко нарежьте и соедините с маслом и приправами, смажьте картофелины. Застелите противень пергаментным листом, выложите на него картошку, запекайте на 200 градусах 40–50 минут. На 30–40 минуте украсьте гармошки тертым сыром.

Картофель с беконом, сыром и травами

Картофелины средние — 6 шт.

Бекон — 200 г

Сыр твердого сорта (чеддер или гауда) — 100 г

Зубчики чеснока — 2–3 шт.

Свежие травы (розмарин, тимьян) — 1–2 веточки

Сливочное масло — 50 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, перец, приправы — по вкусу

Клубни вымойте, очистите и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке, соедините с оливковым маслом и измельченным чесноком. Добавьте в масло свежую зелень, затем погрейте 1–2 минуты на слабом огне, чтобы масло впитало ароматы. После этого веточки нужно убрать. Смажьте частью получившегося масла форму для выпекания, выложите на дно картофелины (внахлест), между овощными ломтиками распределите нарезанный бекон. Смажьте блюдо остатками масла, посыпьте приправами, накройте фольгой и выпекайте 30–35 минут на 200 градусах. Затем снимите фольгу, посыпьте картофель тертым сыром и запекайте еще 15 минут.

Теперь вы знаете, как запечь картошку с беконом. Следуйте этим простым рецептам, и у вас получится сытное, сочное и ароматное блюдо.