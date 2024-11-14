Простой рецепт засолки кижуча на Новый год

На новогодний стол принято выставлять соленую семгу или лосось, однако это дорогие виды рыбы. Предлагаем попробовать сухой метод засолки кижуча.

Для приготовления возьмите 700 г филе кижуча, две столовые ложки сахара, три столовые ложки соли, пучок укропа и чайную ложку коньяка.

Рыбу промойте под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Смешайте соль и сахар, измельченную зелень и обмажьте этим рыбу.

Сбрызните ее коньяком, заверните в пергамент и уберите в холодильник на сутки. Периодически переворачивайте рыбу. По готовности стряхните с нее приправы и нарежьте.

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