Засаливаем красную рыбу с лимоном в домашних условиях

Засолить красную рыбу с лимоном в домашних условиях легко. Лимон придает рыбе особую свежесть и легкую кислинку, подчеркивая ее вкус. В этом рецепте всего несколько шагов. Через пару часов у вас на столе будет готовая рыба для бутербродов или салатов.

Ингредиенты

Красная рыба (лосось, форель) — 500 г

Крупная соль — 3 ст. л.

Сахар — 1,5 ст. л.

Лимон — 1 шт.

Черный перец (горошек) — 1 ч. л.

Свежий укроп — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Очистите филе рыбы от кожи, проверьте на наличие костей и нарежьте на куски толщиной около 1 см.

Смешайте соль и сахар в отдельной миске. Это будет основа для засолки. Нарежьте лимон тонкими кружками, убрав семена. Перец можно слегка подавить, чтобы он раскрыл аромат.

Выложите слой рыбы в контейнер и посыпьте частью соляной смеси. Сверху положите ломтики лимона и несколько веточек укропа. Повторяйте слои, пока не закончится рыба и смесь соли с сахаром.

Закройте контейнер крышкой или пищевой пленкой, поставьте в холодильник на 3–4 часа для легкой засолки или на 6–8 часов для более насыщенного вкуса.

Перед подачей слегка ополосните рыбу, чтобы удалить лишнюю соль. Подсушите бумажным полотенцем, нарежьте тонкими ломтиками и подавайте.

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