Кондитер: перед использованием духовку нужно разогревать

Независимо от того, что вы собираетесь делать - печь домашний хлеб, готовить запеканку или курицу - одним из первых шагов всегда будет разогрев духовки. Но действительно ли это необходимо?

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Прежде всего, нужно учитывать, что не все духовки нагреваются с одинаковой скоростью. Например, электрической для этого может потребоваться 10 минут (чтобы прогреться до 177 градусов по Цельсию), а газовой - 25 минут.

Также есть научное объяснение того, почему так важно предварительно разогревать духовку. Об этом рассказал Альби Родригес, кондитер из Don's Prime в Fontainebleau в Лас-Вегасе.

Первые 10-15 минут нахождения выпечки в духовке имеют важное значение для того, что в итоге получится. Если вы начнёте печь хлеб в холодной духовке, то, скорее всего, получите плотную и сухую выпечку.

Это касается и обычных продуктов типа курицы. Если её поместить в холодную духовку, а затем увеличить температуру до 218 градусов по Цельсию, то влага из мяса вытопится. В результате курица получится очень сухой. При этом готовиться всё будет неравномерно: внешняя часть будет пропекаться намного быстрее внутренней.

Хотя в холодной духовке можно готовить, например, бекон. Это сделает его приятным на вкус и хрустящим.