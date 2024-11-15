Эксперт рассказал, чем опасна покупка продуктов питания в «черную пятницу»

Сниженные цены на еду и напитки в «черную пятницу» используются торговыми сетями для избавления от просроченных товаров, рассказал NEWS.ru гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. По его словам, магазины также стараются быстрее продать продукты, чей срок годности подходит к концу.

Сниженные цены на еду и напитки — часто способ избавиться от товаров с истекающим сроком годности. Продавцы стремятся опустошить склады, а, значит, риск купить просроченные или близкие к порче продукты в этот период возрастает. Это касается не только продуктов, которые быстро портятся, но и тех, что требуют особых условий хранения, что, к сожалению, не всегда соблюдается, — добавил Адамс.

Собеседник считает, что с алкоголем ситуация еще сложнее. На этом рынке риск подделок особенно высок, и скидки иногда используют, чтобы быстро продать некачественный товар, напомнил Адамс.

Поддельный алкоголь может выглядеть как оригинальный, но его последствия для здоровья куда серьезнее, чем в случае с просроченными продуктами — отравление и даже угроза жизни. Такие покупки стоит делать только в проверенных местах, где продукт подлежит строгому контролю, — заявил юрист.

Риелтор Константин Барсуков ранее рассказал, что сэкономить на ипотеке можно при помощи досрочных платежей. Эксперт подчеркнул, что неважно, какую часть кредита клиент выплачивает изначально: уменьшает его срок или гасит проценты.