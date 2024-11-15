Том Ям с шампиньонами: ароматный тайский суп в домашних условиях

Этот рецепт — отличный способ познакомиться с тайской кухней в более легком и растительном формате. Том Ям с шампиньонами — ароматный, пряный и согревающий суп, который подходит как для обеда, так и для ужина.

Это блюдо идеально подойдет тем, кто предпочитает блюда без рыбы и морепродуктов. Готовится он просто, но вкус получается таким же ярким, как в настоящем тайском кафе.

Ингредиенты

Шампиньоны — 200 г

Кокосовое молоко — 200 мл

Куриный или овощной бульон — 600 мл

Паста «Том Ям» — 2 ст. ложки (регулируйте по вкусу)

Лемонграсс — 1 стебель

Лаймовые листья (каффир) — 3–4 шт.

Галангал — небольшой кусочек (около 2–3 см) или имбирь — 1 ч. ложка

Помидоры черри — 5–6 шт.

Перец чили — 1–2 шт.

Рыбный соус — 1 ст. ложка

Сок лайма — 1 ст. ложка

Кинза — для украшения

Соль и сахар — по вкусу

Пошаговый рецепт

Промойте шампиньоны и нарежьте их крупными ломтиками — так они сохранят текстуру в супе. Лемонграсс очистите и слегка разомните плоской стороной ножа, чтобы он раскрыл свой аромат. Перец чили нарежьте кольцами или используйте целиком, если предпочитаете более мягкую остроту. Черри разрежьте пополам. В кастрюлю налейте бульон и доведите до кипения. Добавьте лемонграсс, галангал (или имбирь) и лаймовые листья. Эти ингредиенты придадут бульону характерный аромат Том Яма. Когда бульон закипит, добавьте пасту «Том Ям» и хорошо перемешайте. Паста добавит супу характерную остроту и пряность, которые делают Том Ям таким насыщенным. Добавьте в кастрюлю нарезанные шампиньоны и помидоры черри. Варите на среднем огне около пяти минут, чтобы грибы и помидоры размягчились и передали вкус в бульон. Добавьте кокосовое молоко и доведите суп до легкого кипения. Оно смягчит остроту и добавит приятный кремовый вкус. Если хотите более насыщенный кокосовый вкус, добавьте немного больше молока. Рыбный соус добавит солоноватый вкус и усилит общий аромат супа. Лаймовый сок придаст кислинку и освежающий вкус. Попробуйте суп и при необходимости добавьте немного соли или сахара для баланса. Добавьте нарезанный чили на этом этапе. Если вы хотите получить более острую версию, увеличьте количество чили или добавьте немного чили-пасты. Снимите кастрюлю с огня и подавайте суп сразу же. Украсьте порции свежей кинзой для аромата и яркого цвета.

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