Том Ям с шампиньонами: ароматный тайский суп в домашних условиях
Этот рецепт — отличный способ познакомиться с тайской кухней в более легком и растительном формате. Том Ям с шампиньонами — ароматный, пряный и согревающий суп, который подходит как для обеда, так и для ужина.
Это блюдо идеально подойдет тем, кто предпочитает блюда без рыбы и морепродуктов. Готовится он просто, но вкус получается таким же ярким, как в настоящем тайском кафе.
Ингредиенты
- Шампиньоны — 200 г
- Кокосовое молоко — 200 мл
- Куриный или овощной бульон — 600 мл
- Паста «Том Ям» — 2 ст. ложки (регулируйте по вкусу)
- Лемонграсс — 1 стебель
- Лаймовые листья (каффир) — 3–4 шт.
- Галангал — небольшой кусочек (около 2–3 см) или имбирь — 1 ч. ложка
- Помидоры черри — 5–6 шт.
- Перец чили — 1–2 шт.
- Рыбный соус — 1 ст. ложка
- Сок лайма — 1 ст. ложка
- Кинза — для украшения
- Соль и сахар — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Промойте шампиньоны и нарежьте их крупными ломтиками — так они сохранят текстуру в супе. Лемонграсс очистите и слегка разомните плоской стороной ножа, чтобы он раскрыл свой аромат. Перец чили нарежьте кольцами или используйте целиком, если предпочитаете более мягкую остроту. Черри разрежьте пополам.
- В кастрюлю налейте бульон и доведите до кипения. Добавьте лемонграсс, галангал (или имбирь) и лаймовые листья. Эти ингредиенты придадут бульону характерный аромат Том Яма.
- Когда бульон закипит, добавьте пасту «Том Ям» и хорошо перемешайте. Паста добавит супу характерную остроту и пряность, которые делают Том Ям таким насыщенным.
- Добавьте в кастрюлю нарезанные шампиньоны и помидоры черри. Варите на среднем огне около пяти минут, чтобы грибы и помидоры размягчились и передали вкус в бульон.
- Добавьте кокосовое молоко и доведите суп до легкого кипения. Оно смягчит остроту и добавит приятный кремовый вкус. Если хотите более насыщенный кокосовый вкус, добавьте немного больше молока.
- Рыбный соус добавит солоноватый вкус и усилит общий аромат супа. Лаймовый сок придаст кислинку и освежающий вкус. Попробуйте суп и при необходимости добавьте немного соли или сахара для баланса.
- Добавьте нарезанный чили на этом этапе. Если вы хотите получить более острую версию, увеличьте количество чили или добавьте немного чили-пасты.
- Снимите кастрюлю с огня и подавайте суп сразу же. Украсьте порции свежей кинзой для аромата и яркого цвета.
Советы по приготовлению
- Если не удается найти лаймовые листья, можно использовать цедру лайма или лимона, но постарайтесь не переборщить.
- Том Ям традиционно острый, но степень остроты можно подстроить под свои предпочтения, уменьшив количество чили или пасты.
- Этот суп можно подавать как самостоятельное блюдо или с гарниром из риса, чтобы смягчить насыщенность.