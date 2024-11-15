Рецепт картофельной бабки с беконом в духовке: деликатес по-белорусски
Картофельная бабка — это сытная запеканка из белорусской кухни. Делимся простым рецептом сытного угощения с беконом.
Ингредиенты
- Картошка — 1 кг
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 2–3 ст. л.
- Бекон (подойдет также сало или колбаса) — 100 г
- Соль, перец, приправы — по вкусу
- Масло растительное — сколько уйдет
Способ приготовления
Крупно натрите очищенный картофель. Бекон нарежьте кубиками, выложите в сковороду с горячим маслом и жарьте до золотистости. Луковицу мелко нашинкуйте.
В глубокой емкости соедините картошку с луком и мясом. Следом вбейте яйца, всыпьте муку и приправы. Перемешайте до однородной консистенции.
Застелите форму для выпечки пергаментом или смажьте маслом. Следом влейте начинку и разровняйте.
Выпекайте около 60 минут при 180 градусах. На готовой запеканке образуется румяная корочка.
Белорусский деликатес готов! Подавайте с зеленью, сметаной или соусами по вкусу.