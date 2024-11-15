Рецепт картофельной бабки с беконом в духовке

Картофельная бабка — это сытная запеканка из белорусской кухни. Делимся простым рецептом сытного угощения с беконом.

Ингредиенты

Картошка — 1 кг

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Мука — 2–3 ст. л.

Бекон (подойдет также сало или колбаса) — 100 г

Соль, перец, приправы — по вкусу

Масло растительное — сколько уйдет

Способ приготовления

Крупно натрите очищенный картофель. Бекон нарежьте кубиками, выложите в сковороду с горячим маслом и жарьте до золотистости. Луковицу мелко нашинкуйте.

В глубокой емкости соедините картошку с луком и мясом. Следом вбейте яйца, всыпьте муку и приправы. Перемешайте до однородной консистенции.

Застелите форму для выпечки пергаментом или смажьте маслом. Следом влейте начинку и разровняйте.

Выпекайте около 60 минут при 180 градусах. На готовой запеканке образуется румяная корочка.

Белорусский деликатес готов! Подавайте с зеленью, сметаной или соусами по вкусу.