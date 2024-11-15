Картофельное пюре с молоком и сливочным маслом: нежный и вкусный гарнир

Картофельное пюре — классическое блюдо, которое любят все за мягкость и насыщенный вкус. Этот пошаговый рецепт покажет, как приготовить такой гарнир с молоком и сливочным маслом. Так пюре получится воздушным и ароматным — просто идеальным.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Молоко (можно взять вместо него жирные сливки) — 200 мл

Масло сливочное — 50 г

Приправы — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Очистите картошку, хорошенько промойте ее, избавьтесь от глазков и зеленых пятен. Нарежьте на крупные куски, чтобы основной ингредиент блюда быстрее сварился, и поместите его в кастрюлю.

Залейте весь картофель водой, немного посолите. Дождитесь, пока вода закипит, и варите продукт где-то минут 20. Готовность картошки легко проверить, проткнув ее вилкой: если она легко проходит, наш основной ингредиент будет готов.

Когда картошка наконец сварится, вытащите ее из воды и дайте немного остыть.

В отдельной посуде подогрейте молоко с маслом. Важно: они должны стать горячими, но не кипеть! Такого баланса нужно придерживаться, чтобы все ингредиенты равномерного смешались и у вас получилось воздушное пюре.

Используя толкушку, картофелемялку или блендер, разомните картошку до однородной массы. Постепенно добавляйте горячее молоко с маслом, постоянно размешивая.

Попробуйте пюре на вкус и при необходимости добавьте соль или перец. Перемешайте и подавайте в горячем виде.

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