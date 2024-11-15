Рецепт для похудения: куриное филе рубленое

Котлеты из куриного рубленного филе — отличное блюдо, когда нет времени на готовку. Они нравятся и взрослым и детям и не вредят фигуре — всего 125 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите луковицу, две столовых ложки муки, яйцо и одно куриное филе.

Нарежьте курицу мелкими кубиками, положите ее в глубокую миску и вбейте яйцо, добавьте специи и рубленый лук.

Все перемешайте, добавьте муку, можно немного зелени и томатной пасты. Сформируйте котлетки и пожарьте на раскаленном масле. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что о простой и быстрой закуске, если гости на пороге или если вы сильно проголодались, а холодильник пустой. Рулет с сыром станет изюминкой стола и не навредит фигуре — всего 233 ккал на 100 г.

Также NEWS.ru рассказывал, что яблоки, запеченные в духовке с орехами, — простое и понятное блюдо. Этот десерт получается ароматным, мягким и не вредит фигуре — всего 149 ккал на 100 г.