Как отличить натуральную икру от подделки

Ни одно новогоднее застолье в нашей стране не обходится без классических бутербродов с красной икрой. На прилавках в магазинах можно встретить различные виды этого деликатеса — из форели, кеты или лосося, — каждый из которых обладает полезными свойствами. Но иногда недобросовестные производители продают под видом икры фальсификаты, которые не содержат ни витаминов, ни минералов. Какими свойствами обладает каждый вид красной икры и как отличить подделку, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.

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Разновидность икры

Красная икра разных лососевых рыб обладает схожими биохимическими свойствами, поэтому в равной степени считается полезной. Однако у каждого человека есть свои вкусовые предпочтения, поэтому при выборе продукта стоит отталкиваться именно от них, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Она перечислила отличительные свойства каждого вида красной икры:

икра горбуши считается более классической, обладает нейтральным вкусом, ее оболочка тонкая, легко лопается, образуя икорный сок;

икра кеты — более крупная, икринки с хорошо заметным жировым пятнышком, благодаря слабосоленому нежному сливочному вкусу она получила название «Царская»;

икра форели — обладает заметной горчинкой и более плотной консистенцией, чем предыдущие виды.

Следует отметить, что форелевая икра сама по себе считается искусственно выведенной, потому что рыбу, из которой добывают икринки, выращивают на специальных форелевых фермах, но это не делает продукт плохим, — дополнила специалист.

Как обнаружить подделку

В настоящее время недобросовестные производители все чаще выдают аналог красной икры за натуральный продукт. Специалист рассказала, какие факторы должны насторожить покупателя:

Низкая цена продукта — натуральная икра не может стоить дешево.

Некачественная упаковка — хороший деликатес обычно упакован в стеклянную или металлическую тару, на которой должны быть маркировка с указанием разновидности лососевого продукта, дата изготовления и срок годности.

Странный цвет — натуральная икра обычно красная с незначительной примесью оранжевого цвета, иногда она может быть светлее и переходить в розовый. Если же продукт слишком яркий или красный, это тоже может свидетельствовать о фальсификации продукта.

Сухая текстура — икринки должны быть упругие, слегка влажные или сухие по поверхности (в зависимости от вида икры), при этом легко отделяться друг от друга. Если продукт сухой и крошится, то его состав, очевидно, ненатуральный.

Диетолог отметила, что икра может быть фальсифицирована частично (в банке есть натуральные икринки и искусственные).

Поэтому продукт важно попробовать на вкус. Настоящая икра слегка терпкая и солоноватая. Она не должна быть сладкой или обладать каким-то необычным ярким привкусом. Также, как и при выборе любого другого продукта, важно обращать внимание на графу о производителе, место вылова икры, условия хранения, наличие пищевых и вкусовых добавок — чем их меньше, тем полезнее икра, — рассказала Русакова.

Тест на подлинность

Специалист рассказала, что существуют методики определения подлинности икры в домашних условиях. Для этого потребуется горячая вода.