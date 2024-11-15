Селедка под шубой: правильный порядок слоев в классическом рецепте

Селедка под шубой — один из самых известных во всем мире салатов русской кухни. Он состоит из нескольких слоев овощей и сельди. Правильная последовательность слоев помогает достичь характерного вкуса и текстуры блюда. Как собрать селедку под шубой и не запутаться в ингредиентах? Посмотрите наш рецепт — объясним доступно.

Ингредиенты

Сельдь слабосоленая (филе) — 1–2 шт.

Картофель — 2–3 шт.

Морковь — 1–2 шт.

Свекла — 1–2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца — 2–3 шт.

Майонез — по вкусу

Пошаговый рецепт: как собрать салат

Отварите картофель, морковь и свеклу в кожуре до мягкости, затем остудите, очистите и натрите крупно. Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте лук мелкими кубиками и филе сельди — небольшими кусочками.

Классическая селедка под шубой собирается слоями в следующем порядке:

Первый слой — селедка: выложите кусочки сельди на дно блюда или тарелки.

Второй слой — лук: распределите нарезанный лук поверх сельди. Для более мягкого вкуса можно предварительно ошпарить лук кипятком.

Третий слой — картофель: равномерно выложите натертый картофель, слегка утрамбуйте и нанесите тонкий слой майонеза.

Четвертый слой — морковь: выложите натертую морковь и также слегка промажьте майонезом.

Пятый слой — яйца: посыпьте натертые яйца, распределяя их ровным слоем, и снова смажьте майонезом.

Шестой слой — свекла: завершающий слой состоит из натертой свеклы. Тщательно нанесите сверху слой майонеза, чтобы придать салату гладкую поверхность.

Поставьте салат в холодильник на два — четыре часа или на ночь, чтобы слои хорошо пропитались.

Советы для идеальной шубы:

Для более мягкого вкуса и сочности распределяйте майонез равномерно на каждом слое.

Для легкой подачи используйте кулинарное кольцо, если хотите получить порционные салаты.

Калорийность: около 180 ккал на 100 г. Время приготовления: около 1,5 часа с учетом времени на подготовку овощей.

Попробуйте украсить салат зеленью или фигурками из овощей перед подачей, чтобы сделать его еще более аппетитным!