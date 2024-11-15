Селедка под шубой: правильный порядок слоев в классическом рецепте
Селедка под шубой — один из самых известных во всем мире салатов русской кухни. Он состоит из нескольких слоев овощей и сельди. Правильная последовательность слоев помогает достичь характерного вкуса и текстуры блюда. Как собрать селедку под шубой и не запутаться в ингредиентах? Посмотрите наш рецепт — объясним доступно.
Ингредиенты
- Сельдь слабосоленая (филе) — 1–2 шт.
- Картофель — 2–3 шт.
- Морковь — 1–2 шт.
- Свекла — 1–2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйца — 2–3 шт.
- Майонез — по вкусу
Пошаговый рецепт: как собрать салат
Отварите картофель, морковь и свеклу в кожуре до мягкости, затем остудите, очистите и натрите крупно. Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте лук мелкими кубиками и филе сельди — небольшими кусочками.
Классическая селедка под шубой собирается слоями в следующем порядке:
- Первый слой — селедка: выложите кусочки сельди на дно блюда или тарелки.
- Второй слой — лук: распределите нарезанный лук поверх сельди. Для более мягкого вкуса можно предварительно ошпарить лук кипятком.
- Третий слой — картофель: равномерно выложите натертый картофель, слегка утрамбуйте и нанесите тонкий слой майонеза.
- Четвертый слой — морковь: выложите натертую морковь и также слегка промажьте майонезом.
- Пятый слой — яйца: посыпьте натертые яйца, распределяя их ровным слоем, и снова смажьте майонезом.
- Шестой слой — свекла: завершающий слой состоит из натертой свеклы. Тщательно нанесите сверху слой майонеза, чтобы придать салату гладкую поверхность.
Поставьте салат в холодильник на два — четыре часа или на ночь, чтобы слои хорошо пропитались.
Советы для идеальной шубы:
- Для более мягкого вкуса и сочности распределяйте майонез равномерно на каждом слое.
- Для легкой подачи используйте кулинарное кольцо, если хотите получить порционные салаты.
- Калорийность: около 180 ккал на 100 г. Время приготовления: около 1,5 часа с учетом времени на подготовку овощей.
Попробуйте украсить салат зеленью или фигурками из овощей перед подачей, чтобы сделать его еще более аппетитным!