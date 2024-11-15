Чем опасен дубайский шоколад? Преступные схемы, аллергия, калории
Генконсульство России в ОАЭ предупредило граждан о новой мошеннической схеме с использованием дубайского шоколада. В чем она заключается и чем еще опасно это лакомство?
Как мошенники пользуются популярностью дубайского шоколада
В генконсульстве рассказали, что к вылетающим из аэропорта ОАЭ россиянам стали обращаться незнакомцы с просьбой передать в РФ «гостинцы детям-сиротам» в виде десятка коробок с дубайским шоколадом. Однако, взяв эти коробки, можно столкнуться с проблемами на таможне, так как неизвестно, что в них содержится в действительности.
«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а „киндер-сюрприз“ для таможни», — отметили в генконсульстве.
Летом 2024 года стало известно также об онлайн-мошенничестве с дубайским шоколадом. Аферисты стали продавать популярные плитки FIX Dessert Chocolatier на фальшивых сайтах.
Компания-производитель тогда выступила с заявлением, в котором пояснила, что у нее нет веб-сайта или физического магазина, она не продает шоколад в социальных сетях и не имеет авторизованных реселлеров.
«Самопровозглашенные дистрибьюторы не хранят десертные батончики FIX в надлежащих условиях и продают их по цене в три раза выше, пользуясь доверием наших постоянных клиентов. <...> FIX Dessert Chocolatier доступен только в Дубае [через службу доставки еды] Deliveroo. Не стесняйтесь отправлять нам сообщения, чтобы сообщать о любых реселлерах или аккаунтах, выдающих себя за FIX», — предупредил производитель.
Какой в России спрос на дубайский шоколад
Дубайский десерт содержит в себе шоколад, орехи, фисташковую пасту и тесто катаифи. С этим шоколадом вышло ASMR-видео у TikTok-блогера Марии Вехеры, которое вызвало восторг у ее многомиллионной аудитории. С этого момента восточная сладость обрела свою популярность.
Каждая плитка также отличается эксклюзивностью — дубайская шоколадка делается вручную с уникальной росписью.
В России продукт вызвал бешеный спрос.
«Дубайский шоколад на маркетплейсах, особенно на Wildberries, очень популярный. То есть выше 2 млн по частотности, и на сегодняшний день он растет. В целом карточки по этому запросу в месяц делают по выручке чуть больше 5 млн рублей. Вот такая хорошая средняя ниша. Там очень высокий чек, спрос не успевает за предложением», — рассказала «Коммерсанту» эксперт системы продвижения на маркетплейсах «Анабар» Владлена Сокольских.
Аналитики также отмечают, что в категории «шоколад ручной работы» 66% покупок в России — это дубайский десерт.
При этом цены на эти шоколадки на маркетплейсах достигают 5–6 тысяч рублей за 200-граммовую плитку. Как правило, с фисташковой начинкой — смесью ореховой пасты и кнафе — восточной сладкой вермишелью с сыром.
Чем опасен дубайский шоколад
Ранее нашумевшее лакомство с фисташковой пастой чуть не привело к смерти россиянки. От дубайского шоколада у любительницы трендов начался отек Квинке. У девушки возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу.
«В данном случае нет нарушения эпидемиологических и санитарных правил», — заявили в Роспотребнадзоре.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев рассказал, что изготовителя шоколада за такое могут привлечь к ответственности. Адвокат отметил, что на этикетке шоколада необходимо указывать полный состав и данные о наличии ГМО и растительных жиров, а также его название, срок годности, наименование и адрес изготовителя — так аллергик сможет понять, можно ему употреблять продукт или нет.
«За нарушение вышеуказанных правил владельцев юридического лица изготовителя продукции можно привлечь как к административной ответственности, так и к уголовной, если был нанесен существенный вред здоровью», — подчеркнул Воропаев.
Кроме того, ресторатор Максим Каплунов сообщил, что дубайский шоколад опасен для здоровья из-за высокого содержания сахара.
«Шоколад особенно не рекомендован людям с проблемами с сердцем, диабетом или высоким уровнем холестерина. Основной вред дубайского шоколада кроется в высоком содержании сахара, который может вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови», — сказал эксперт.
Каплунов добавил, что в дубайской плитке содержатся не только сахар и жиры, но и трансжиры, которые вредят здоровью сердца и сосудов. Они повышают уровень «плохого» холестерина в крови и увеличивают риск развития болезней сердечно-сосудистой системы.
Для некоторых людей сладость может быть опасной и в малых количествах, отмечала врач-диетолог Анна Белоусова.
«Если аллергия есть, пробовать такое нельзя вообще. Я бы не рекомендовала пробовать такой шоколад и людям, у которых проблемы с желчным пузырем», — рассказала она.