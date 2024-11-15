Генконсульство России в ОАЭ предупредило граждан о новой мошеннической схеме с использованием дубайского шоколада. В чем она заключается и чем еще опасно это лакомство?

Как мошенники пользуются популярностью дубайского шоколада

В генконсульстве рассказали, что к вылетающим из аэропорта ОАЭ россиянам стали обращаться незнакомцы с просьбой передать в РФ «гостинцы детям-сиротам» в виде десятка коробок с дубайским шоколадом. Однако, взяв эти коробки, можно столкнуться с проблемами на таможне, так как неизвестно, что в них содержится в действительности.

«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а „киндер-сюрприз“ для таможни», — отметили в генконсульстве.

Летом 2024 года стало известно также об онлайн-мошенничестве с дубайским шоколадом. Аферисты стали продавать популярные плитки FIX Dessert Chocolatier на фальшивых сайтах.

Компания-производитель тогда выступила с заявлением, в котором пояснила, что у нее нет веб-сайта или физического магазина, она не продает шоколад в социальных сетях и не имеет авторизованных реселлеров.

«Самопровозглашенные дистрибьюторы не хранят десертные батончики FIX в надлежащих условиях и продают их по цене в три раза выше, пользуясь доверием наших постоянных клиентов. <...> FIX Dessert Chocolatier доступен только в Дубае [через службу доставки еды] Deliveroo. Не стесняйтесь отправлять нам сообщения, чтобы сообщать о любых реселлерах или аккаунтах, выдающих себя за FIX», — предупредил производитель.

Какой в России спрос на дубайский шоколад

Дубайский десерт содержит в себе шоколад, орехи, фисташковую пасту и тесто катаифи. С этим шоколадом вышло ASMR-видео у TikTok-блогера Марии Вехеры, которое вызвало восторг у ее многомиллионной аудитории. С этого момента восточная сладость обрела свою популярность.

Каждая плитка также отличается эксклюзивностью — дубайская шоколадка делается вручную с уникальной росписью.

В России продукт вызвал бешеный спрос.

«Дубайский шоколад на маркетплейсах, особенно на Wildberries, очень популярный. То есть выше 2 млн по частотности, и на сегодняшний день он растет. В целом карточки по этому запросу в месяц делают по выручке чуть больше 5 млн рублей. Вот такая хорошая средняя ниша. Там очень высокий чек, спрос не успевает за предложением», — рассказала «Коммерсанту» эксперт системы продвижения на маркетплейсах «Анабар» Владлена Сокольских.

Аналитики также отмечают, что в категории «шоколад ручной работы» 66% покупок в России — это дубайский десерт.

При этом цены на эти шоколадки на маркетплейсах достигают 5–6 тысяч рублей за 200-граммовую плитку. Как правило, с фисташковой начинкой — смесью ореховой пасты и кнафе — восточной сладкой вермишелью с сыром.

Чем опасен дубайский шоколад

Ранее нашумевшее лакомство с фисташковой пастой чуть не привело к смерти россиянки. От дубайского шоколада у любительницы трендов начался отек Квинке. У девушки возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу.

«В данном случае нет нарушения эпидемиологических и санитарных правил», — заявили в Роспотребнадзоре.

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев рассказал, что изготовителя шоколада за такое могут привлечь к ответственности. Адвокат отметил, что на этикетке шоколада необходимо указывать полный состав и данные о наличии ГМО и растительных жиров, а также его название, срок годности, наименование и адрес изготовителя — так аллергик сможет понять, можно ему употреблять продукт или нет.

«За нарушение вышеуказанных правил владельцев юридического лица изготовителя продукции можно привлечь как к административной ответственности, так и к уголовной, если был нанесен существенный вред здоровью», — подчеркнул Воропаев.

Кроме того, ресторатор Максим Каплунов сообщил, что дубайский шоколад опасен для здоровья из-за высокого содержания сахара.

«Шоколад особенно не рекомендован людям с проблемами с сердцем, диабетом или высоким уровнем холестерина. Основной вред дубайского шоколада кроется в высоком содержании сахара, который может вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови», — сказал эксперт.

Каплунов добавил, что в дубайской плитке содержатся не только сахар и жиры, но и трансжиры, которые вредят здоровью сердца и сосудов. Они повышают уровень «плохого» холестерина в крови и увеличивают риск развития болезней сердечно-сосудистой системы.

Для некоторых людей сладость может быть опасной и в малых количествах, отмечала врач-диетолог Анна Белоусова.