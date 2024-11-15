Топ-3 рецепта из тыквы
Сезон тыквы — это самое время порадовать себя чем-то особенным, уютным, а главное вкусным. Овощ становится настоящим кулинарным оружием. Из нее можно приготовить ароматные супы, пироги и ризото.
Сегодня фудблогер Олеся Воронова поделится с вами тремя лучшими рецептами из тыквы, которые непременно стоит попробовать в этом сезоне!
Крем-суп из тыквы с имбирем и кокосовым молоком
В холодные осенние вечера что-то теплое просто необходимо! А еще в самые дождливые дни на улице, особенно приятное ощущение создает запах тыквы.
Ингредиенты:
- 500 г тыквы
- 1 луковица
- 2 столовые ложки кокосового масла
- 1 столовая ложка меда
- 2 чайные ложки тертого имбиря
- 1 чайная ложка куркумы
- 400 мл кокосового молока
- 500 мл овощного бульона
Приготовление:
- Тыкву очистить. Нарезать ее на кусочки не очень большого размера.
- Лук нарезать на мелкие кусочки. Высыпать его на сковородку и обжарить в кокосовом (можно обычном) масле до золотистого цвета.
- Добавить тыкву, мед, имбирь, куркуму и тушить около 10 минут.
- Залить кокосовым молоком и бульоном, довести до кипения и варить на медленном огне до готовности тыквы.
- Пюрировать суп блендером до консистенции крема, добавить соль и перец по вкусу.
- Подавать с гренками или кокосовой сметаной.
Тыквенный ризотто с грибами
Ингредиенты:
- 300 г риса
- 300 г тыквы
- 200 г грибов
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 100 мл белого вина
- 1 л куриного бульона
- соль, перец, травы
Приготовление:
- Обжарить лук и чеснок, добавить нарезанную тыкву и грибы.
- Добавить рис, обжарить, залить вино и довести до кипения.
- Начинать постепенно добавлять горячий бульон, постоянно помешивая.
- Посолить, поперчить, добавить травы.
Готово! Подавайте горячим!
Тыквенные кексы
Ингредиенты:
- 250 грамм тыквенного пюре (можно сделать самостоятельно, просто отварив тыкву и измельчив ее в блендере)
- 120 мл растительного масла
- 2 яйца
- 200 грамм сахара
- 400 грамм муки
- 1 ч.л. соды
- 1 ч.л. корицы
- 1/2 ч.л. имбиря
- 1/4 ч.л. гвоздики
- 1/4 ч.л. соли
- Орехи, изюм или другие добавки на ваш вкус
Приготовление:
- В первую емкость положите тыквенное пюре, два яйца, сахар и масло. Тщательно перемешай.
- Во вторую емкость положите муку, специи, соду и чуть-чуть соли.
- Медленно начинайте смешивать содержимое 1 и 2 миски.
- Помните, что тесто для кексов должно быть густым, поэтому не стоит перегибать с мукой.
- Добавьте изюм, орехи или другие добавки по вашему вкусу и желанию.
- Выложите тесто в формочки для кексов, заполните их наполовину, так как кексы будут подниматься в процессе выпечки.
- Выпекайте кексы при 180 градусов. Это займет около 20-25 минут. Чтобы проверить готовность наших вкусных кексиков, воткни зубочистку. Она должна выйти сухой.
Приготовленные по этим рецептам блюда из тыквы не только утолят голод, но и подарят вам уют и тепло в холодные осенние дни. Попробуйте их приготовить и порадуйте своих близких удивительными вкусами осени!