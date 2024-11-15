Топ-3 рецепта из тыквы

Сезон тыквы — это самое время порадовать себя чем-то особенным, уютным, а главное вкусным. Овощ становится настоящим кулинарным оружием. Из нее можно приготовить ароматные супы, пироги и ризото.

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Сегодня фудблогер Олеся Воронова поделится с вами тремя лучшими рецептами из тыквы, которые непременно стоит попробовать в этом сезоне!

Крем-суп из тыквы с имбирем и кокосовым молоком

В холодные осенние вечера что-то теплое просто необходимо! А еще в самые дождливые дни на улице, особенно приятное ощущение создает запах тыквы.

Ингредиенты:

500 г тыквы

1 луковица

2 столовые ложки кокосового масла

1 столовая ложка меда

2 чайные ложки тертого имбиря

1 чайная ложка куркумы

400 мл кокосового молока

500 мл овощного бульона

Приготовление:

Тыкву очистить. Нарезать ее на кусочки не очень большого размера. Лук нарезать на мелкие кусочки. Высыпать его на сковородку и обжарить в кокосовом (можно обычном) масле до золотистого цвета. Добавить тыкву, мед, имбирь, куркуму и тушить около 10 минут. Залить кокосовым молоком и бульоном, довести до кипения и варить на медленном огне до готовности тыквы. Пюрировать суп блендером до консистенции крема, добавить соль и перец по вкусу. Подавать с гренками или кокосовой сметаной.

Тыквенный ризотто с грибами

Ингредиенты:

300 г риса

300 г тыквы

200 г грибов

1 луковица

1 зубчик чеснока

100 мл белого вина

1 л куриного бульона

соль, перец, травы

Приготовление:

Обжарить лук и чеснок, добавить нарезанную тыкву и грибы. Добавить рис, обжарить, залить вино и довести до кипения. Начинать постепенно добавлять горячий бульон, постоянно помешивая. Посолить, поперчить, добавить травы.

Готово! Подавайте горячим!

Тыквенные кексы

Ингредиенты:

250 грамм тыквенного пюре (можно сделать самостоятельно, просто отварив тыкву и измельчив ее в блендере)

120 мл растительного масла

2 яйца

200 грамм сахара

400 грамм муки

1 ч.л. соды

1 ч.л. корицы

1/2 ч.л. имбиря

1/4 ч.л. гвоздики

1/4 ч.л. соли

Орехи, изюм или другие добавки на ваш вкус

Приготовление:

В первую емкость положите тыквенное пюре, два яйца, сахар и масло. Тщательно перемешай. Во вторую емкость положите муку, специи, соду и чуть-чуть соли. Медленно начинайте смешивать содержимое 1 и 2 миски. Помните, что тесто для кексов должно быть густым, поэтому не стоит перегибать с мукой. Добавьте изюм, орехи или другие добавки по вашему вкусу и желанию. Выложите тесто в формочки для кексов, заполните их наполовину, так как кексы будут подниматься в процессе выпечки. Выпекайте кексы при 180 градусов. Это займет около 20-25 минут. Чтобы проверить готовность наших вкусных кексиков, воткни зубочистку. Она должна выйти сухой.

Приготовленные по этим рецептам блюда из тыквы не только утолят голод, но и подарят вам уют и тепло в холодные осенние дни. Попробуйте их приготовить и порадуйте своих близких удивительными вкусами осени!