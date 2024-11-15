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Топ-3 рецепта из тыквы

Сезон тыквы — это самое время порадовать себя чем-то особенным, уютным, а главное вкусным. Овощ становится настоящим кулинарным оружием. Из нее можно приготовить ароматные супы, пироги и ризото.

Топ-3 рецепта из тыквы
© Popcake.tv

Сегодня фудблогер Олеся Воронова поделится с вами тремя лучшими рецептами из тыквы, которые непременно стоит попробовать в этом сезоне!

Крем-суп из тыквы с имбирем и кокосовым молоком

В холодные осенние вечера что-то теплое просто необходимо! А еще в самые дождливые дни на улице, особенно приятное ощущение создает запах тыквы.

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы
  • 1 луковица
  • 2 столовые ложки кокосового масла
  • 1 столовая ложка меда
  • 2 чайные ложки тертого имбиря
  • 1 чайная ложка куркумы
  • 400 мл кокосового молока
  • 500 мл овощного бульона

Приготовление:

  1. Тыкву очистить. Нарезать ее на кусочки не очень большого размера.
  2. Лук нарезать на мелкие кусочки. Высыпать его на сковородку и обжарить в кокосовом (можно обычном) масле до золотистого цвета.
  3. Добавить тыкву, мед, имбирь, куркуму и тушить около 10 минут.
  4. Залить кокосовым молоком и бульоном, довести до кипения и варить на медленном огне до готовности тыквы.
  5. Пюрировать суп блендером до консистенции крема, добавить соль и перец по вкусу.
  6. Подавать с гренками или кокосовой сметаной.

Тыквенный ризотто с грибами

Ингредиенты:

  • 300 г риса
  • 300 г тыквы
  • 200 г грибов
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 100 мл белого вина
  • 1 л куриного бульона
  • соль, перец, травы

Приготовление:

  1. Обжарить лук и чеснок, добавить нарезанную тыкву и грибы.
  2. Добавить рис, обжарить, залить вино и довести до кипения.
  3. Начинать постепенно добавлять горячий бульон, постоянно помешивая.
  4. Посолить, поперчить, добавить травы.

Готово! Подавайте горячим!

Тыквенные кексы

Ингредиенты:

  • 250 грамм тыквенного пюре (можно сделать самостоятельно, просто отварив тыкву и измельчив ее в блендере)
  • 120 мл растительного масла
  • 2 яйца
  • 200 грамм сахара
  • 400 грамм муки
  • 1 ч.л. соды
  • 1 ч.л. корицы
  • 1/2 ч.л. имбиря
  • 1/4 ч.л. гвоздики
  • 1/4 ч.л. соли
  • Орехи, изюм или другие добавки на ваш вкус

Приготовление:

  1. В первую емкость положите тыквенное пюре, два яйца, сахар и масло. Тщательно перемешай.
  2. Во вторую емкость положите муку, специи, соду и чуть-чуть соли.
  3. Медленно начинайте смешивать содержимое 1 и 2 миски.
  4. Помните, что тесто для кексов должно быть густым, поэтому не стоит перегибать с мукой.
  5. Добавьте изюм, орехи или другие добавки по вашему вкусу и желанию.
  6. Выложите тесто в формочки для кексов, заполните их наполовину, так как кексы будут подниматься в процессе выпечки.
  7. Выпекайте кексы при 180 градусов. Это займет около 20-25 минут. Чтобы проверить готовность наших вкусных кексиков, воткни зубочистку. Она должна выйти сухой.

Приготовленные по этим рецептам блюда из тыквы не только утолят голод, но и подарят вам уют и тепло в холодные осенние дни. Попробуйте их приготовить и порадуйте своих близких удивительными вкусами осени!

Еда