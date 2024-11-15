Семь рецептов с индейкой от шеф-повара

Индейка: польза для здоровья и 7 интересных рецептов от шеф-повара
Альтернатива мясу у нас обычно курица, а вот индейка остается часто за пределами внимания поваров и домашних кулинаров. И напрасно, ведь индейка — один из самых популярных источников белка среди диетических мясных продуктов. Это мясо богато высококачественным белком, который необходим для поддержания мышечной массы, восстановления тканей и правильного функционирования иммунной системы. Белок также способствует длительному чувству сытости, что может помочь в контроле веса (да и на сахар тянет меньше).
Кроме того, мясо индейки содержит ряд витаминов группы B, включая B6 и B12, необходимые для энергетического обмена и нормальной работы нервной системы. В птице также найдется цинк, который играет важную роль в поддержании иммунитета и заживлении ран. Наличие селена в индейке способствует антиоксидантной защите клеток от повреждений, вызванных свободными радикалами. Шеф-повар со стажем работы 22 года Руслан Миронов рассказывает, как готовить эту птицу.
Классический сэндвич
- Индейка (отварная или запеченная) — 150 г.
- Цельнозерновой хлеб — 2 ломтика.
- Авокадо — 1 шт.
- Листья салата — 2 шт.
- Томат — 1 шт.
- Майонез или йогурт — 1 ст. л.
Отварное или запеченное мясо нарезать тонкими ломтиками. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и нарезать тонкими дольками. Хлеб поджарить на гриле или тостере, смазать майонезом или йогуртом, выложить листья салата, сверху слои индейки, авокадо и томат, нарезанный кольцами.
Запеченная индейка с яблочно-горчичной глазурью
- Филе индейки — 500 г.
- Яблоки (натереть) — 2 шт.
- Горчица — 2 ст. л.
- Мед — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Розмарин и тимьян — по вкусу.
Филе индейки натереть солью и перцем, смазать маринадом из натертых яблок, горчицы, меда и оливкового масла. Посыпать измельченными розмарином и тимьяном. Запекать в духовке при 180°C около 40 минут, периодически поливая выделившимся соком.
Салат с индейкой и киноа
Отварное филе индейки — 200 г.
Киноа (вареная) — 100 г.
Огурец — 1 шт.
Помидоры черри — 100 г.
Красный лук — 1/4 шт.
Лимонный сок — 2 ст. л.
Оливковое масло — 1 ст. л.
Индейку нарезать маленькими кубиками, огурец нарезать полукольцами, черри разрезать на половинки, лук мелко нашинковать. Все ингредиенты соединить в салатнике, добавить киноа, заправить смесью оливкового масла и лимонного сока. Посолить и поперчить по вкусу.
Индейка в сливочном соусе с грибами
- Филе индейки — 500 г.
- Шампиньоны — 200 г.
- Сливки 20% — 200 мл.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Масло сливочное — 2 ст. л.
- Петрушка — для украшения.
Филе нарезать полосками, обжарить на сковороде с добавлением сливочного масла до золотистой корочки. Добавить нашинкованные лук и чеснок, жарить до мягкости. Всыпать нарезанные шампиньоны, жарить все вместе еще 5—7 минут. Залить сливками и тушить на медленном огне 10 минут. Подавать, посыпав свежей петрушкой.
Карри с индейкой и овощами
- Филе индейки — 400 г.
- Кокосовое молоко — 400 мл.
- Карри паста — 2 ст. л.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Цуккини — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
Филе индейки нарезать кубиками, обжарить до золотистой корочки. Добавить нарезанные овощи и карри пасту, обжаривать все вместе 5 минут. Залить кокосовым молоком и тушить под крышкой на медленном огне около 20 минут. Подавать с рисом или лапшой.
Тефтели из индейки в томатном соусе
- Мясо индейки (фарш) — 500 г.
- Яйцо — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Томатный соус — 500 мл.
- Соль, перец — по вкусу.
Смешать фарш с измельченным луком, чесноком, яйцом, солью и перцем. Сформировать тефтели размером с грецкий орех. Обжарить их на сковороде до золотистой корочки, затем залить томатным соусом и тушить 20 минут на медленном огне.
Тайский суп с индейкой
- Филе индейки — 300 г.
- Кокосовое молоко — 400 мл.
- Бульон (куриный или овощной) — 500 мл.
- Лемонграсс — 1 стебель.
- Имбирь — 10 г.
- Лайм — 1 шт.
- Чили перец — по вкусу.
- Кориандр — для подачи.
Филе нарезать тонкими полосками. В кастрюле соединить бульон, кокосовое молоко, добавить лемонграсс, нарезанный имбирь и кипятить 10 минут. Добавить индейку, варить до готовности. Подавать с кориандром, чили и каплями лайма.