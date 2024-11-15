Семь рецептов с индейкой от шеф-повара

Альтернатива мясу у нас обычно курица, а вот индейка остается часто за пределами внимания поваров и домашних кулинаров. И напрасно, ведь индейка — один из самых популярных источников белка среди диетических мясных продуктов. Это мясо богато высококачественным белком, который необходим для поддержания мышечной массы, восстановления тканей и правильного функционирования иммунной системы. Белок также способствует длительному чувству сытости, что может помочь в контроле веса (да и на сахар тянет меньше).

Кроме того, мясо индейки содержит ряд витаминов группы B, включая B6 и B12, необходимые для энергетического обмена и нормальной работы нервной системы. В птице также найдется цинк, который играет важную роль в поддержании иммунитета и заживлении ран. Наличие селена в индейке способствует антиоксидантной защите клеток от повреждений, вызванных свободными радикалами. Шеф-повар со стажем работы 22 года Руслан Миронов рассказывает, как готовить эту птицу.

Классический сэндвич

Индейка (отварная или запеченная) — 150 г.

Цельнозерновой хлеб — 2 ломтика.

Авокадо — 1 шт.

Листья салата — 2 шт.

Томат — 1 шт.

Майонез или йогурт — 1 ст. л.

Отварное или запеченное мясо нарезать тонкими ломтиками. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и нарезать тонкими дольками. Хлеб поджарить на гриле или тостере, смазать майонезом или йогуртом, выложить листья салата, сверху слои индейки, авокадо и томат, нарезанный кольцами.

Запеченная индейка с яблочно-горчичной глазурью

Филе индейки — 500 г.

Яблоки (натереть) — 2 шт.

Горчица — 2 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Розмарин и тимьян — по вкусу.

Филе индейки натереть солью и перцем, смазать маринадом из натертых яблок, горчицы, меда и оливкового масла. Посыпать измельченными розмарином и тимьяном. Запекать в духовке при 180°C около 40 минут, периодически поливая выделившимся соком.

Салат с индейкой и киноа

Отварное филе индейки — 200 г.

Киноа (вареная) — 100 г.

Огурец — 1 шт.

Помидоры черри — 100 г.

Красный лук — 1/4 шт.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Индейку нарезать маленькими кубиками, огурец нарезать полукольцами, черри разрезать на половинки, лук мелко нашинковать. Все ингредиенты соединить в салатнике, добавить киноа, заправить смесью оливкового масла и лимонного сока. Посолить и поперчить по вкусу.

Индейка в сливочном соусе с грибами

Филе индейки — 500 г.

Шампиньоны — 200 г.

Сливки 20% — 200 мл.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Масло сливочное — 2 ст. л.

Петрушка — для украшения.

Филе нарезать полосками, обжарить на сковороде с добавлением сливочного масла до золотистой корочки. Добавить нашинкованные лук и чеснок, жарить до мягкости. Всыпать нарезанные шампиньоны, жарить все вместе еще 5—7 минут. Залить сливками и тушить на медленном огне 10 минут. Подавать, посыпав свежей петрушкой.

Карри с индейкой и овощами

Филе индейки — 400 г.

Кокосовое молоко — 400 мл.

Карри паста — 2 ст. л.

Болгарский перец — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Цуккини — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Филе индейки нарезать кубиками, обжарить до золотистой корочки. Добавить нарезанные овощи и карри пасту, обжаривать все вместе 5 минут. Залить кокосовым молоком и тушить под крышкой на медленном огне около 20 минут. Подавать с рисом или лапшой.

Тефтели из индейки в томатном соусе

Мясо индейки (фарш) — 500 г.

Яйцо — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Томатный соус — 500 мл.

Соль, перец — по вкусу.

Смешать фарш с измельченным луком, чесноком, яйцом, солью и перцем. Сформировать тефтели размером с грецкий орех. Обжарить их на сковороде до золотистой корочки, затем залить томатным соусом и тушить 20 минут на медленном огне.

Тайский суп с индейкой

Филе индейки — 300 г.

Кокосовое молоко — 400 мл.

Бульон (куриный или овощной) — 500 мл.

Лемонграсс — 1 стебель.

Имбирь — 10 г.

Лайм — 1 шт.

Чили перец — по вкусу.

Кориандр — для подачи.

Филе нарезать тонкими полосками. В кастрюле соединить бульон, кокосовое молоко, добавить лемонграсс, нарезанный имбирь и кипятить 10 минут. Добавить индейку, варить до готовности. Подавать с кориандром, чили и каплями лайма.