Рецепт постных вареников с картошкой: простое блюдо на всю семью
Постные вареники с картошкой отличаются натуральным составом и нежным вкусом. Поэтому они порадуют не только постящихся, но и всех любителей домашней кухни. Делимся простым рецептом сытного угощения.
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 2 стакана объемом 200 мл;
- кипяток — 250 мл;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- картошка — 400 г;
- луковица репчатая — 1 шт. (небольшая);
- растительное масло — 2 ст. л.
Для заправки:
- луковица репчатая — 1 шт.;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- перец, соль — по вкусу;
- измельченная свежая зелень — 1 ст. л.
Способ приготовления
Выложите очищенный картофель в кастрюлю с подсоленной водой и отварите до готовности. Воду перелейте в отдельную емкость.
Лук выложите на сковороду с маслом, обжаривайте 4–6 минут до мягкости, затем добавьте к картошке.
Влейте к овощам часть воды, в которой варился картофель, и пюрируйте ингредиенты удобным способом. Не наливайте слишком много воды: пюре не должно растекаться.
Всыпьте просеянную муку в подходящую емкость, сделайте посередине углубление и аккуратно влейте стакан кипятка. Замесите тесто. Чтобы оно не липло к рукам, можно добавить еще немного муки.
Скатайте тесто колбаской и нарежьте кружочками. Чуть раскатайте кружочки, распределите по ним начинку и защипните края вареников.
Разогрейте в кастрюле большое количество подсоленной воды. Всыпьте в нее вареники, помешайте, чтобы они не прилипли ко дну. Дождитесь, пока они всплывут, варите еще 5 минут, затем извлеките шумовкой.
Домашние постные вареники с картошкой готовы!