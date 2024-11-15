Рецепт постных вареников с картошкой

Постные вареники с картошкой отличаются натуральным составом и нежным вкусом. Поэтому они порадуют не только постящихся, но и всех любителей домашней кухни. Делимся простым рецептом сытного угощения.

Ингредиенты

Для теста:

мука — 2 стакана объемом 200 мл;

кипяток — 250 мл;

соль — щепотка.

Для начинки:

картошка — 400 г;

луковица репчатая — 1 шт. (небольшая);

растительное масло — 2 ст. л.

Для заправки:

луковица репчатая — 1 шт.;

масло растительное — 3 ст. л.;

перец, соль — по вкусу;

измельченная свежая зелень — 1 ст. л.

Способ приготовления

Выложите очищенный картофель в кастрюлю с подсоленной водой и отварите до готовности. Воду перелейте в отдельную емкость.

Лук выложите на сковороду с маслом, обжаривайте 4–6 минут до мягкости, затем добавьте к картошке.

Влейте к овощам часть воды, в которой варился картофель, и пюрируйте ингредиенты удобным способом. Не наливайте слишком много воды: пюре не должно растекаться.

Всыпьте просеянную муку в подходящую емкость, сделайте посередине углубление и аккуратно влейте стакан кипятка. Замесите тесто. Чтобы оно не липло к рукам, можно добавить еще немного муки.

Скатайте тесто колбаской и нарежьте кружочками. Чуть раскатайте кружочки, распределите по ним начинку и защипните края вареников.

Разогрейте в кастрюле большое количество подсоленной воды. Всыпьте в нее вареники, помешайте, чтобы они не прилипли ко дну. Дождитесь, пока они всплывут, варите еще 5 минут, затем извлеките шумовкой.

Домашние постные вареники с картошкой готовы!