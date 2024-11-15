Ученые создали очень сладкие генетически модифицированные помидоры

Китайские ученые из Академии сельскохозяйственных наук создали новый сорт помидоров, который отличает повышенное содержание сахаров. Помогла им в этом генная инженерия.

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В ходе исследования специалисты изучили геном как дикорастущих, так и культурных сортов. Так были выявлены два гена, которые отвечают за сахаристость плодов.

В дальнейшей работе была использована современная технология редактирования генов под названием Crispr-Cas9. В генетический код томатов были внесены точечные изменения. Результаты были великолепными и даже несколько удивили китайских ученых — овощи стали на 30 % более сладкими.

Разработчики сообщили, что новые томаты появятся на витринах магазинов ближайшие три года. Однако есть некоторые опасения по поводу экспорта таких модифицированных томатов. Далеко не во всех государствах разрешена реализация ГМО продуктов.

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