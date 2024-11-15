Эксперт рассказала, как отличить настоящую красную икру от подделки

Для определения подлинности красной икры можно залить продукт горячей водой, сообщила кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с «Вечерней Москвой». Она отметила, что на натуральность деликатеса будут указывать белые хлопья, что обусловлено денатурацией белков.

Специалист уточнила, что случае с искусственной икрой вода либо окрасится, либо останется прозрачной, при этом на поверхности появятся капельки рыбьего жира. Продукт может быть частично фальсифицирован, и в упаковке часто находятся как натуральные, так и искусственные икринки. Русакова советует дегустировать икру, обращая внимание на ее вкус.

Также она добавила, что низкая цена и плохая упаковка должны насторожить покупателя. Настоящая икра должна продаваться в стеклянной или металлической таре, на которой указаны ее вид, дата производства и срок годности. Кроме того, искусственная икра может выделяться чрезмерной яркостью или краснотой, а также сухостью и крошением, резюмировала она.

Ранее сообщалось, что на внутреннем российском рынке к концу 2024 года ожидается переизбыток красной икры, который превысит объемы потребления. Председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что дефицита не будет, однако цены на продукцию вырастут из-за спроса на деликатес.