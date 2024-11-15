Аппетитная выпечка — синнабоны с корицей в домашних условиях

Синнабоны с корицей — пышные, мягкие и нежные булочки, покрытые сладкой глазурью. Это блюдо станет отличным поводом собраться всей семьей за чашечкой чая осенним вечером.

Ингредиенты

Молоко — чуть меньше стакана

Мука — 480 г

Соль — 3 г

Коричневый сахар — 210 г

Сухие дрожжи — 1 упаковка

Корица — 30 г

Крупное яйцо — 1 шт.

Масло (лучше взять сливочное) — 170 г

Сливочный сыр — 100 г

Сахарная пудра — 90 г

Способ приготовления