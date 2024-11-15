Главный ингредиент оливье, о котором хозяйки не знают

До Нового года осталось немного, поэтому большинство хозяек уже интересуются, что поставить на стол. А знали ли вы, что можно положить в оливье, чтобы сделать салат еще вкуснее?

Повар Светлана Захарова рассказала, что раньше оливье готовили с каперсами. Этот компонент добавляет салату пикантность.

На салатницу нужно добавить две-три столовые ложки каперсов и хорошо перемешать. Однако аккуратно потом солите оливье, передают «Хибины».

Ранее сообщалось, что все диетологи и нутрициологи советуют употреблять много клетчатки. Для этого необязательно нарезать салаты, ведь можно приготовить котлеты из кабачков.

Также NEWS.ru рассказывал, что многие помнят манник еще с советского времени. Сейчас хозяйки редко готовят это блюдо, хотя оно получается вкусным и простым. Готовится по принципу «3 стакана».