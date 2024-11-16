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Аппетитная выпечка — синнабоны с корицей в домашних условиях

Синнабоны с корицей — пышные, мягкие и нежные булочки, покрытые сладкой глазурью. Это блюдо станет отличным поводом собраться всей семьей за чашечкой чая осенним вечером.

Синнабоны с корицей: мягкие и нежные булочки в домашних условиях
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Молоко — чуть меньше стакана
  • Мука — 480 г
  • Соль — 3 г
  • Коричневый сахар — 210 г
  • Сухие дрожжи — 1 упаковка
  • Корица — 30 г
  • Крупное яйцо — 1 шт.
  • Масло (лучше взять сливочное) — 170 г
  • Сливочный сыр — 100 г
  • Сахарная пудра — 90 г

Способ приготовления

  1. Заранее вытащите ингредиенты из холодильника. Они должны прогреться до комнатной температуры.
  2. В отдельной емкости смешайте 50 процентов муки и дрожжи. Уберите в сторону.
  3. Молоко, 75 г масла, 60 г сахара и соль перемешиваем в кастрюле. Ставим ее на огонь. Подогреваем до тех пор, пока молоко не станет немного горячее температуры пальца.
  4. В миску с сухими ингредиентами разбейте яйцо и влейте подогретое молоко. Тщательно перемешайте. Добавляем вторую половину муки. Тщательно разминаем руками.
  5. Убираем тесто на 20 минут в теплое место.
  6. Готовое тесто раскатываем в форму примерно 45 на 50 сантиметров. Смазываем прямоугольник маслом.
  7. Корицу с сахаром перемешиваем. Столовой ложкой равномерно посыпаем тесто.
  8. Катаем рулет и нарезаем на кусочки. Всего должно получиться 11 синнабонов. Выкладываем их в форму для выпечки, накрываем полотенцем и оставляем на 40 минут в теплом месте. За это время булочки должны подняться.
  9. В разогретую до 200 градусов печь складываем булочки. Печем синнабоны 20 минут. Готовность проверяем с помощью зубочистки.
  10. Для крема перемешиваем сахарную пудру со сливочным сыром. Смазываем им охлажденные булочки.
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