Синнабоны с корицей: мягкие и нежные булочки в домашних условиях

Аппетитная выпечка — синнабоны с корицей в домашних условиях
Синнабоны с корицей — пышные, мягкие и нежные булочки, покрытые сладкой глазурью. Это блюдо станет отличным поводом собраться всей семьей за чашечкой чая осенним вечером.
Ингредиенты
- Молоко — чуть меньше стакана
- Мука — 480 г
- Соль — 3 г
- Коричневый сахар — 210 г
- Сухие дрожжи — 1 упаковка
- Корица — 30 г
- Крупное яйцо — 1 шт.
- Масло (лучше взять сливочное) — 170 г
- Сливочный сыр — 100 г
- Сахарная пудра — 90 г
Способ приготовления
- Заранее вытащите ингредиенты из холодильника. Они должны прогреться до комнатной температуры.
- В отдельной емкости смешайте 50 процентов муки и дрожжи. Уберите в сторону.
- Молоко, 75 г масла, 60 г сахара и соль перемешиваем в кастрюле. Ставим ее на огонь. Подогреваем до тех пор, пока молоко не станет немного горячее температуры пальца.
- В миску с сухими ингредиентами разбейте яйцо и влейте подогретое молоко. Тщательно перемешайте. Добавляем вторую половину муки. Тщательно разминаем руками.
- Убираем тесто на 20 минут в теплое место.
- Готовое тесто раскатываем в форму примерно 45 на 50 сантиметров. Смазываем прямоугольник маслом.
- Корицу с сахаром перемешиваем. Столовой ложкой равномерно посыпаем тесто.
- Катаем рулет и нарезаем на кусочки. Всего должно получиться 11 синнабонов. Выкладываем их в форму для выпечки, накрываем полотенцем и оставляем на 40 минут в теплом месте. За это время булочки должны подняться.
- В разогретую до 200 градусов печь складываем булочки. Печем синнабоны 20 минут. Готовность проверяем с помощью зубочистки.
- Для крема перемешиваем сахарную пудру со сливочным сыром. Смазываем им охлажденные булочки.