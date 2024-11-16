Желейные торты: идеальное решение для тех, кто устал от бисквитов

Приготовление желейных тортов обычно не требует особых кулинарных навыков. Это идеальный вариант для тех, кто хочет на скорую руку разнообразить рацион, добавив новых сладостей в меню. В этой статье "Рамблер" поделится тремя рецептами желейных тортов.

Польза желейных тортов

Они являются источником витаминов, минералов и антиоксидантов. Использование свежих ингредиентов, таких как фрукты и ягоды, обогащает десерт полезными веществами.

Большинство желейных тортах имеет низкое содержание жиров, что делает их более здоровой альтернативой по сравнению с бисквитными кремовыми пирогами. Для приготовления желейных тортов зачастую используются доступные и недорогие ингредиенты, что делает их себестоимость значительно ниже других десертов.

1. Желейный торт с клубникой

Ингредиенты:

600 г клубники (можно использовать замороженную)

500 мл воды

200 г сахара

20 г желатина

200 мл воды для разбухания желатина

300 г творога

100 г сметаны

Приготовление:

Замочите желатин в 200 мл холодной воды на 30 минут. В кастрюле смешайте 500 мл воды и сахар, доведите до кипения. Затем добавьте замоченный желатин, перемешивайте, пока не растворится. Добавьте вместе с желатином клубнику и доведите до кипения, после чего уберите с огня и дайте немного остыть. Вылейте половину желатиновой смеси в форму и поставьте в холодильник до застывания (примерно на один-два часа). Смешайте творог и сметану до однородной массы. Вылейте половину творожной массы на застылую клубнику. Затем вылейте оставшуюся массу желатина и дайте застыть. После полного застывания можно украшать оставшейся клубникой и подавать.

Торт "Панчо": его история и лучшие рецепты

2. Желейный торт с манго и йогуртом

Ингредиенты:

3 манго (можно использовать замороженное)

400 мл йогурта

150 г сахара

20 г желатина

200 мл воды для разбухания желатина

Приготовление:

Замочите желатин в 200 мл холодной воды на 30 минут. Разделите манго на куски и взбейте в блендере. В кастрюле смешайте 400 мл воды и сахар, доведите до кипения. Добавьте желатин и помешивайте до полного растворения. Смешайте манговое пюре с йогуртом и соедините с желатином. Вылейте массу в форму и дайте застыть, убрав в холодильник на три-часа часа. Перед подачей украсьте дольками манго.

3. Молочно-желейный торт с вишней

Ингредиенты:

300 г вишни (можно использовать замороженную)

500 мл молока

100 г сахара

20 г желатина

200 мл воды для разбухания желатина

Приготовление:

Замочите желатин в 200 мл холодной воды на 30 минут. В небольшой кастрюле поставьте вишню с 50 г сахара и 50 мл воды, доведите до кипения и готовьте пять-семь минут. Разогрейте молоко с оставшимся сахаром. Добавьте желатин и перемешивайте до полного растворения. Уложите вишню на дно формы, залейте одним слоем молочной массы и дайте застыть. После того как первый слой застынет, добавьте оставшуюся молочную массу и снова дайте застыть. Подавайте, украсив свежей вишней.

Желейные торты — это вкусное и простое решение для тех, кто хочет разнообразить меню десертов. Их разнообразие вкусов удовлетворят даже самых придирчивых сладкоежек. Пусть желейные торты станут неизменной частью вашего кулинарного арсенала!

Ранее мы писали, правда ли, что протеиновые десерты полезнее обычных.