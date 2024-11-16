$100.00+0.98105.71+1.21
Войти в почту

Шурпа с курицей — осенний ужин для всей семьи

Шурпа с курицей — легкий и доступный вариант традиционного восточного супа. Он готовится из ингредиентов, которые можно найти практически в любом доме. На кухню!

Как приготовить шурпу с курицей
© unsplash

Ингредиенты

  • Курица — 600 г;
  • Крупный картофель — 3 шт;
  • Луковица — 2 шт;
  • Сладкий перец — 2 шт;
  • Морковь — 1 шт;
  • Чеснок — 5 зубчиков;
  • Петрушка — для украшения;
  • Зира — 1/2 ч. л;
  • Соль — 1/2 ч. л;
  • Молотый имбирь — 1/3 ч. л;
  • Молотый перец — 1/3 ч. л.

Способ приготовления

  1. Нарезаем куриное мясо на крупные куски.
  2. В глубокую кастрюлю выкладываем крупно нарезанный лук и мясо. Варим около 50 минут и добавляем соль.
  3. Оставшиеся овощи также режем крупными кусками. Добавлять их в шурпу будем этапами.
  4. Первым делом всыпаем морковь. Через 10 минут — картофель, еще через восемь — сладкий перец.
  5. Протираем пряности в ступе и добавляем к бульону. Держим на огне пять минут.
  6. Перед подачей посыпаем шурпу петрушкой.

Также советуем приготовить сытный картофельный салат.