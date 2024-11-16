Как приготовить шурпу с курицей

Шурпа с курицей — осенний ужин для всей семьи
Шурпа с курицей — легкий и доступный вариант традиционного восточного супа. Он готовится из ингредиентов, которые можно найти практически в любом доме. На кухню!
Ингредиенты
- Курица — 600 г;
- Крупный картофель — 3 шт;
- Луковица — 2 шт;
- Сладкий перец — 2 шт;
- Морковь — 1 шт;
- Чеснок — 5 зубчиков;
- Петрушка — для украшения;
- Зира — 1/2 ч. л;
- Соль — 1/2 ч. л;
- Молотый имбирь — 1/3 ч. л;
- Молотый перец — 1/3 ч. л.
Способ приготовления
- Нарезаем куриное мясо на крупные куски.
- В глубокую кастрюлю выкладываем крупно нарезанный лук и мясо. Варим около 50 минут и добавляем соль.
- Оставшиеся овощи также режем крупными кусками. Добавлять их в шурпу будем этапами.
- Первым делом всыпаем морковь. Через 10 минут — картофель, еще через восемь — сладкий перец.
- Протираем пряности в ступе и добавляем к бульону. Держим на огне пять минут.
- Перед подачей посыпаем шурпу петрушкой.
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