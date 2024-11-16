Как приготовить шурпу с курицей

Шурпа с курицей — легкий и доступный вариант традиционного восточного супа. Он готовится из ингредиентов, которые можно найти практически в любом доме. На кухню!

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Ингредиенты

Курица — 600 г;

Крупный картофель — 3 шт;

Луковица — 2 шт;

Сладкий перец — 2 шт;

Морковь — 1 шт;

Чеснок — 5 зубчиков;

Петрушка — для украшения;

Зира — 1/2 ч. л;

Соль — 1/2 ч. л;

Молотый имбирь — 1/3 ч. л;

Молотый перец — 1/3 ч. л.

Способ приготовления

Нарезаем куриное мясо на крупные куски. В глубокую кастрюлю выкладываем крупно нарезанный лук и мясо. Варим около 50 минут и добавляем соль. Оставшиеся овощи также режем крупными кусками. Добавлять их в шурпу будем этапами. Первым делом всыпаем морковь. Через 10 минут — картофель, еще через восемь — сладкий перец. Протираем пряности в ступе и добавляем к бульону. Держим на огне пять минут. Перед подачей посыпаем шурпу петрушкой.

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