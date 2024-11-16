Засолка сала в рассоле: рецепт

Соленое сало — это вкусное и питательное блюдо, которое идеально подходит для закусок и бутербродов. Делимся с вами полезным рецептом: получится мягкий и ароматный продукт.

© РИА Новости

Ингредиенты

Сало — 1 кг (с мясными прослойками);

Вода питьевая — 1 литр;

Соль — 200 г;

Чеснок — 5–7 зубчиков;

Лавровый лист — 4–5 шт;

Черный перец горошком — 10–15 шт;

Специи по вкусу (например, тмин, кориандр).

Пошаговый рецепт засолки сала в рассоле

В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль, лаврушку и перец. Варите 5 минут на среднем огне, чтобы соль полностью растворилась и специи раскрыли свой аромат. Затем дайте рассолу немного остыть.

Нарежьте сало на куски размером 5–7 см, чтобы оно лучше пропиталось рассолом. Очищенные зубчики чеснока разрежьте пополам или разомните, чтобы они отдали аромат в процессе засолки.

В стеклянную или пластиковую емкость уложите слои сала, чередуя их с чесноком и специями по вкусу. Залейте сало остывшим рассолом, чтобы он полностью покрывал продукт.

Накройте емкость крышкой и оставьте на 2–3 дня при комнатной температуре для первоначального маринования. Затем уберите в холодильник еще на 3–5 дней, чтобы сало полностью пропиталось рассолом и специями.

Готовое сало выньте из рассола, обсушите, нарежьте и подавайте. По желанию, можно обсыпать паприкой или свежемолотым черным перцем.

Это отличный вариант для тех, кто хочет получить мягкое и ароматное сало, которое будет долго храниться в холодильнике.

Ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку по советскому рецепту.