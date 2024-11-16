Рецепт домашней картошки фри

Готовим самый вкусный картофель фри своими руками
Картофель фри — классический фастфуд, который обожают и взрослые, и дети. Секрет в правильной нарезке, обработке и жарке картофеля, чтобы получить ту самую идеальную хрустящую корочку и нежный вкус внутри.
Ингредиенты
- Картофель — 4–5 крупных клубней;
- Вода (для замачивания) — 1 литр;
- Лед — 10–15 кубиков;
- Растительное масло — 500 мл (все пойдет на жарку);
- Соль — по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Очистите картофель и нарежьте его на тонкие брусочки примерно 1 см шириной. Старайтесь, чтобы кусочки были одинаковыми по толщине — это поможет жарке быть равномерной.
Переложите нарезанный картофель в миску с холодной водой и добавьте лед. Это помогает удалить излишний крахмал, что сделает картофель хрустящим. Оставьте на полчаса, затем обсушите полотенцем.
Разогрейте растительное масло в глубокой кастрюле до 160 градусов. Постепенно опускайте картофель в горячее масло и обжаривайте 3–5 минут, пока он не станет слегка золотистым. Важно: масло не должно остывать. Поэтому не бросайте в кастрюлю сразу много картофеля.
Выньте картофель и дайте ему остыть. Увеличьте температуру масла до 180–190 градусов. Повторно обжарьте картофель фри 2–3 минуты, пока не появится румяная, хрустящая корочка.
Вновь достаньте картофель и положите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Посыпьте блюдо солью и подавайте горячим, добавив любимый соус.
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