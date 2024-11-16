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Рецепт засолки рыбы: лосось в соевом маринаде с имбирем и зеленым чаем

Домашняя засолка рыбы позволяет раскрыть невероятные вкусовые комбинации, которые могут конкурировать с ресторанными блюдами. Для этого рецепта выбран нестандартный подход, используя японские мотивы и добавив в традиционный маринад соевый соус, свежий имбирь и зелёный чай. Результат — деликатесная рыба с пряным вкусом и мягкой текстурой.

Как приготовить лосося в соевом маринаде с имбирем и зеленым чаем
© unsplash

Соевый соус добавляет соленый, глубоко насыщенный вкус, а зеленый чай и имбирь — легкие пряные и травяные ноты, которые делают рыбу необычайно ароматной. Такая рыба станет изысканной закуской на праздничном столе и впечатлит гостей своим оригинальным вкусом.

Ингредиенты

  • Филе лосося или другой красной рыбы — 500 г;
  • Соль крупная — 2 ст. ложки;
  • Сахар — 1 ст. ложка;
  • Соевый соус — 3 ст. ложки;
  • Заварка зеленого чая (лучше всего свежая и ароматная) — 1 ч. ложка (или 1 пакетик);
  • Корень имбиря — 3 см (измельченный);
  • Цедра лимона — 1 ч. ложка;
  • Белый перец молотый — по вкусу;
  • Свежий укроп — для украшения.

Пошаговый рецепт

  1. Если рыба была заморожена, заранее разморозьте ее и вымойте. Удалите остатки влаги, тщательно обсушив филе бумажными полотенцами.
  2. Заварите зеленый чай (понадобится 50 мл), чтобы он был насыщенным и ароматным. Остудите чай до комнатной температуры.
  3. В небольшой миске соедините соль, сахар, соевый соус, тёплый зелёный чай, имбирь и лимонную цедру. Аккуратно перемешайте, чтобы соль и сахар полностью растворились.
  4. В глубокий контейнер выложите рыбу и залейте ее подготовленным маринадом. Следите, чтобы смесь равномерно покрывала всю поверхность рыбы. Накройте контейнер крышкой или плёнкой и уберите в холодильник на 12–24 часа.
  5. Через каждые 6–8 часов переворачивайте рыбу, чтобы маринад пропитал её равномерно и придал насыщенный вкус. Для более нежного вкуса можно сократить время засолки до 12 часов, а для более плотного и яркого вкуса оставить рыбу на сутки.
  6. Когда рыба достигнет желаемого вкуса, выньте ее из маринада, аккуратно обсушите и нарежьте тонкими ломтиками. По желанию украсьте свежим укропом для добавления легкого аромата.
  7. Выложите ломтики рыбы на блюдо и подавайте с дольками лимона и свежим хлебом. Эта рыба также идеально подходит для бутербродов, канапе и салатов.

Советы по приготовлению

  • Вместо лосося попробуйте этот маринад для форели, кижуча или семги.
  • Белый перец можно заменить на острый красный для пикантности.
  • Помимо укропа, можно добавить свежий зеленый лук или кинзу для подачи.

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