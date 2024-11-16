Как приготовить лосося в соевом маринаде с имбирем и зеленым чаем

Домашняя засолка рыбы позволяет раскрыть невероятные вкусовые комбинации, которые могут конкурировать с ресторанными блюдами. Для этого рецепта выбран нестандартный подход, используя японские мотивы и добавив в традиционный маринад соевый соус, свежий имбирь и зелёный чай. Результат — деликатесная рыба с пряным вкусом и мягкой текстурой.

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Соевый соус добавляет соленый, глубоко насыщенный вкус, а зеленый чай и имбирь — легкие пряные и травяные ноты, которые делают рыбу необычайно ароматной. Такая рыба станет изысканной закуской на праздничном столе и впечатлит гостей своим оригинальным вкусом.

Ингредиенты

Филе лосося или другой красной рыбы — 500 г;

Соль крупная — 2 ст. ложки;

Сахар — 1 ст. ложка;

Соевый соус — 3 ст. ложки;

Заварка зеленого чая (лучше всего свежая и ароматная) — 1 ч. ложка (или 1 пакетик);

Корень имбиря — 3 см (измельченный);

Цедра лимона — 1 ч. ложка;

Белый перец молотый — по вкусу;

Свежий укроп — для украшения.

Пошаговый рецепт

Если рыба была заморожена, заранее разморозьте ее и вымойте. Удалите остатки влаги, тщательно обсушив филе бумажными полотенцами. Заварите зеленый чай (понадобится 50 мл), чтобы он был насыщенным и ароматным. Остудите чай до комнатной температуры. В небольшой миске соедините соль, сахар, соевый соус, тёплый зелёный чай, имбирь и лимонную цедру. Аккуратно перемешайте, чтобы соль и сахар полностью растворились. В глубокий контейнер выложите рыбу и залейте ее подготовленным маринадом. Следите, чтобы смесь равномерно покрывала всю поверхность рыбы. Накройте контейнер крышкой или плёнкой и уберите в холодильник на 12–24 часа. Через каждые 6–8 часов переворачивайте рыбу, чтобы маринад пропитал её равномерно и придал насыщенный вкус. Для более нежного вкуса можно сократить время засолки до 12 часов, а для более плотного и яркого вкуса оставить рыбу на сутки. Когда рыба достигнет желаемого вкуса, выньте ее из маринада, аккуратно обсушите и нарежьте тонкими ломтиками. По желанию украсьте свежим укропом для добавления легкого аромата. Выложите ломтики рыбы на блюдо и подавайте с дольками лимона и свежим хлебом. Эта рыба также идеально подходит для бутербродов, канапе и салатов.

Советы по приготовлению

Вместо лосося попробуйте этот маринад для форели, кижуча или семги.

Белый перец можно заменить на острый красный для пикантности.

Помимо укропа, можно добавить свежий зеленый лук или кинзу для подачи.

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