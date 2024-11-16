Как сделать черную имитированную икру самостоятельно

Наверное, многие мечтали попробовать черную икру, однако из-за ее высокой стоимости ее сложно купить. Тем не менее можно приготовить имитацию икры дома. Так вы удивите и гостей, и домочадцев.

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Возьмите 20 г семян чиа, один лист нори, 50 мл фильтрованной воды, 15 мл соевого соуса и столько же оливкового масла.

Семена выложите в небольшую банку с крышкой, измельчите лист нори в чаше блендера до состояния порошка. Отправьте порошок к семенам чиа, влейте масло, соевый соус и фильтрованную воду.

Массу хорошо перемешайте и уберите на ночь в холодильник. К утру семена разбухнут в три раза.

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