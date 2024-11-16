Классический уральский рецепт фарша для пельменей

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Чтобы приготовить вкусные и сытные пельмени для новогоднего стола, совершенно необязательно использовать сложные рецепты. Как известно, все гениальное — просто. Делимся рецептом классического фарша для пельменей, по которому готовили поварихи на Урале еще в начале ХХ века.
Ингредиенты
- Филе говядины — 1 кг;
- Филе свинины — 1 кг;
- Репчатый лук — 200 г;
- Соль, перец — по вкусу.
Мясо режем небольшими кусками, луковицы очищаем и делим ножом примерно на восемь частей каждую. На мясорубке перекручиваем отдельно говядину и отдельно свинину. Затем оба фарша закладываем в мясорубку еще раз, чередуя и добавляя в смесь периодически репчатый лук. В прокрученный два раза фарш добавляют соль, перец и еще раз перемешивают руками.
Полезные советы для начинающих хозяек
- Чтобы фарш для пельменей не заветрился, миску с ним накрывают пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом.
- В фарш для пельменей никогда не добавляют яйцо — иначе он станет плотным и во время приготовления пельменей не напитается бульоном.
- Перекрученный с луком фарш нельзя хранить в холодильнике дольше восьми часов. Если вы сделали слишком много и не успеете израсходовать всю начинку, излишки можно заморозить.