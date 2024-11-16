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Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Чтобы приготовить вкусные и сытные пельмени для новогоднего стола, совершенно необязательно использовать сложные рецепты. Как известно, все гениальное — просто. Делимся рецептом классического фарша для пельменей, по которому готовили поварихи на Урале еще в начале ХХ века.

Классический уральский рецепт фарша для пельменей
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Филе говядины — 1 кг;
  • Филе свинины — 1 кг;
  • Репчатый лук — 200 г;
  • Соль, перец — по вкусу.

Мясо режем небольшими кусками, луковицы очищаем и делим ножом примерно на восемь частей каждую. На мясорубке перекручиваем отдельно говядину и отдельно свинину. Затем оба фарша закладываем в мясорубку еще раз, чередуя и добавляя в смесь периодически репчатый лук. В прокрученный два раза фарш добавляют соль, перец и еще раз перемешивают руками.

Полезные советы для начинающих хозяек

  • Чтобы фарш для пельменей не заветрился, миску с ним накрывают пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом.
  • В фарш для пельменей никогда не добавляют яйцо — иначе он станет плотным и во время приготовления пельменей не напитается бульоном.
  • Перекрученный с луком фарш нельзя хранить в холодильнике дольше восьми часов. Если вы сделали слишком много и не успеете израсходовать всю начинку, излишки можно заморозить.