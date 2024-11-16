Классический уральский рецепт фарша для пельменей

Чтобы приготовить вкусные и сытные пельмени для новогоднего стола, совершенно необязательно использовать сложные рецепты. Как известно, все гениальное — просто. Делимся рецептом классического фарша для пельменей, по которому готовили поварихи на Урале еще в начале ХХ века.

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Ингредиенты

Филе говядины — 1 кг;

Филе свинины — 1 кг;

Репчатый лук — 200 г;

Соль, перец — по вкусу.

Мясо режем небольшими кусками, луковицы очищаем и делим ножом примерно на восемь частей каждую. На мясорубке перекручиваем отдельно говядину и отдельно свинину. Затем оба фарша закладываем в мясорубку еще раз, чередуя и добавляя в смесь периодически репчатый лук. В прокрученный два раза фарш добавляют соль, перец и еще раз перемешивают руками.

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