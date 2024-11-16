$100.00+0.98105.71+1.21
Войти в почту

Суп из сушеных белых грибов с картошкой: лучшее блюдо после застолий

После затяжных праздников, когда салаты выставлялись на стол не только на обед и ужин, но и даже на завтрак, очень хочется поесть легкого вкусного супа. Предлагаем классический рецепт супа из белых сушеных грибов с картошкой.

Рецепт супа из сушеных белых грибов с картошкой
© unsplash

Ингредиенты:

  • Сушеные боровики — 1 ст;
  • Картофель — 3 шт;
  • Масло сливочное — 30 г;
  • Лук репчатый — 1 шт;
  • Лавровый лист — 2 шт;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Сметана — для сервировки.

Белые сушеные грибы промыть под проточной водой и замочить в кастрюле на ночь. После этого откинуть их на дуршлаг, обратно выложить в кастрюлю и залить свежей водой, в которой и будем готовить суп. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 30 минут. Тем временем лук очистить и порезать мелкими кубиками или полукольцами. На сковороде растопить сливочное масло и пассеровать в нем лук до прозрачности. Картошку очистить, нарезать крупной соломкой и добавить к грибам. Варить до готовности картофеля, затем заложить в суп лук, лаврушку, соль, перец, закрыть крышкой и томить на маленьком огне 10 минут. После этого суп можно разливать по тарелкам, приправлять сметаной и подавать к столу.