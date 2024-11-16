Рецепт супа из сушеных белых грибов с картошкой

После затяжных праздников, когда салаты выставлялись на стол не только на обед и ужин, но и даже на завтрак, очень хочется поесть легкого вкусного супа. Предлагаем классический рецепт супа из белых сушеных грибов с картошкой.

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Ингредиенты:

Сушеные боровики — 1 ст;

Картофель — 3 шт;

Масло сливочное — 30 г;

Лук репчатый — 1 шт;

Лавровый лист — 2 шт;

Соль, перец — по вкусу;

Сметана — для сервировки.

Белые сушеные грибы промыть под проточной водой и замочить в кастрюле на ночь. После этого откинуть их на дуршлаг, обратно выложить в кастрюлю и залить свежей водой, в которой и будем готовить суп. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 30 минут. Тем временем лук очистить и порезать мелкими кубиками или полукольцами. На сковороде растопить сливочное масло и пассеровать в нем лук до прозрачности. Картошку очистить, нарезать крупной соломкой и добавить к грибам. Варить до готовности картофеля, затем заложить в суп лук, лаврушку, соль, перец, закрыть крышкой и томить на маленьком огне 10 минут. После этого суп можно разливать по тарелкам, приправлять сметаной и подавать к столу.