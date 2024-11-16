Рецепт супа из сушеных белых грибов с картошкой

Суп из сушеных белых грибов с картошкой: лучшее блюдо после застолий
После затяжных праздников, когда салаты выставлялись на стол не только на обед и ужин, но и даже на завтрак, очень хочется поесть легкого вкусного супа. Предлагаем классический рецепт супа из белых сушеных грибов с картошкой.
Ингредиенты:
- Сушеные боровики — 1 ст;
- Картофель — 3 шт;
- Масло сливочное — 30 г;
- Лук репчатый — 1 шт;
- Лавровый лист — 2 шт;
- Соль, перец — по вкусу;
- Сметана — для сервировки.
Белые сушеные грибы промыть под проточной водой и замочить в кастрюле на ночь. После этого откинуть их на дуршлаг, обратно выложить в кастрюлю и залить свежей водой, в которой и будем готовить суп. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 30 минут. Тем временем лук очистить и порезать мелкими кубиками или полукольцами. На сковороде растопить сливочное масло и пассеровать в нем лук до прозрачности. Картошку очистить, нарезать крупной соломкой и добавить к грибам. Варить до готовности картофеля, затем заложить в суп лук, лаврушку, соль, перец, закрыть крышкой и томить на маленьком огне 10 минут. После этого суп можно разливать по тарелкам, приправлять сметаной и подавать к столу.