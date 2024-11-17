Рецепт для похудения: «клубочки ниток»

Если вы ищете оригинальное блюдо, которое при этом некалорийное, «клубочки ниток» вам подойдут. Они получаются вкусными, интересными и не вредят фигуре — всего 164 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите 300 г куриного фарша, 125 г слоеного теста, один желток, луковицу и соль, перец и приправы по вкусу.

Смешайте фарш, нарезанный лук, соль, перец и приправы. Скатайте из смеси фрикадельки, а тесто нарежьте на тонкие одинаковые полоски. Обмотайте полосочки вокруг фрикаделек.

Выложите клубочки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте клубки желтком и отправьте запекаться на 30–40 минут в разогретую до 180–200 градусов духовку.

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