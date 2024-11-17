Готовим щи из кислой капусты с говядиной — традиционный русский суп
Щи из кислой капусты — традиционный суп русской кухни. Благодаря говядине он получается сытным и наваристым. Рассказываем, как приготовить его в домашних условиях.
Ингредиенты
- Говядина (в идеале на кости) — 500 г
- Картофель — 4 шт.
- Луковица — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Квашеная капуста — 250 г
- Растительное масло — 5 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Молотый черный перец — 1 ч. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Зелень свежая — 1 пучок
Способ приготовления
Говядину промойте, залейте 3 л холодной питьевой воды, поставьте на огонь. После закипания убавьте огонь и готовьте мясо 1–1,5 часа.
Овощи промойте и очистите. Капусту также промойте, чтобы избавиться от привкуса рассола.
Луковицу нашинкуйте мелкими кубиками, морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с хорошо разогретым маслом, жарьте 5–7 минут до мягкости.
Картофель нарежьте соломкой.
Извлеките мясо из бульона, после остывания нарежьте на небольшие кусочки.
Выложите в бульон картошку, капусту, зажарку, говядину и измельченную зелень. Посолите и поперчите, варите на среднем огне 15 минут.
Щи из кислой капусты готовы!
- Время приготовления — 2 часа
- Калорийность — 146 ккал на 100 г