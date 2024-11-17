Готовим щи из кислой капусты с говядиной

Щи из кислой капусты — традиционный суп русской кухни. Благодаря говядине он получается сытным и наваристым. Рассказываем, как приготовить его в домашних условиях.

Ингредиенты

Говядина (в идеале на кости) — 500 г

Картофель — 4 шт.

Луковица — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Квашеная капуста — 250 г

Растительное масло — 5 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Молотый черный перец — 1 ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Зелень свежая — 1 пучок

Способ приготовления

Говядину промойте, залейте 3 л холодной питьевой воды, поставьте на огонь. После закипания убавьте огонь и готовьте мясо 1–1,5 часа.

Овощи промойте и очистите. Капусту также промойте, чтобы избавиться от привкуса рассола.

Луковицу нашинкуйте мелкими кубиками, морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с хорошо разогретым маслом, жарьте 5–7 минут до мягкости.

Картофель нарежьте соломкой.

Извлеките мясо из бульона, после остывания нарежьте на небольшие кусочки.

Выложите в бульон картошку, капусту, зажарку, говядину и измельченную зелень. Посолите и поперчите, варите на среднем огне 15 минут.

Щи из кислой капусты готовы!