Салат «Мимоза»: классический рецепт для праздничного стола
Салат «Мимоза» — это нестареющая классика, знакомая многим еще с советских времен. Нежный, легкий и невероятно воздушный, он сочетает простоту и изысканность. Этот салат создается слоями и получается по-настоящему нежным и питательным.
Ингредиенты
- Консервы рыбные (лучше возьмите сардины, сайру или тунца) — 1 банка
- Картофель — 2–3 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Куриные яйца — 4–5 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сыр твердый (например, пармезан) — 100 г
- Майонез — по вкусу
- Соль и перец — по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления
Сварите морковь с картошкой, яйца. Дождитесь, пока все остынет, очистите. Каждый ингредиент натрите на средней или крупной терке, разложите их по отдельным мисочкам.
Слейте лишнюю жидкость из консервов, разомните рыбу вилкой, пока она не превратится в однородную массу.
Мелко нарежьте лук. Чтобы избавиться от горечи, залейте его кипятком и подержите так несколько минут. Затем слейте воду и дайте ему подсохнуть.
Настала пора собирать салат. Формирование слоев идет в таком порядке:
- Первый слой: выкладываем картофель, слегка приминаем и смазываем майонезом.
- Второй слой: выкладываем рыбу, равномерно распределяя по слою картофеля.
- Третий слой: добавляем слой лука.
- Четвертый слой: морковь, затем слой майонеза.
- Пятый слой: тертый сыр, который придаст салату дополнительную нежность и насыщенность вкуса.
- Шестой слой: желтки, которые украсят салат сверху, напоминая соцветия мимозы.
По желанию украсьте салат зеленью или оставшимися тертыми желтками.
Поставьте салат на пару часов в холодильник, чтобы он пропитался и слои стали более сочными.