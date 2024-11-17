Салат «Мимоза»: классический рецепт для праздничного стола

Салат «Мимоза» — это нестареющая классика, знакомая многим еще с советских времен. Нежный, легкий и невероятно воздушный, он сочетает простоту и изысканность. Этот салат создается слоями и получается по-настоящему нежным и питательным.

Ингредиенты

Консервы рыбные (лучше возьмите сардины, сайру или тунца) — 1 банка

Картофель — 2–3 шт.

Морковь — 2 шт.

Куриные яйца — 4–5 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр твердый (например, пармезан) — 100 г

Майонез — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Сварите морковь с картошкой, яйца. Дождитесь, пока все остынет, очистите. Каждый ингредиент натрите на средней или крупной терке, разложите их по отдельным мисочкам.

Слейте лишнюю жидкость из консервов, разомните рыбу вилкой, пока она не превратится в однородную массу.

Мелко нарежьте лук. Чтобы избавиться от горечи, залейте его кипятком и подержите так несколько минут. Затем слейте воду и дайте ему подсохнуть.

Настала пора собирать салат. Формирование слоев идет в таком порядке:

Первый слой: выкладываем картофель, слегка приминаем и смазываем майонезом.

Второй слой: выкладываем рыбу, равномерно распределяя по слою картофеля.

Третий слой: добавляем слой лука.

Четвертый слой: морковь, затем слой майонеза.

Пятый слой: тертый сыр, который придаст салату дополнительную нежность и насыщенность вкуса.

Шестой слой: желтки, которые украсят салат сверху, напоминая соцветия мимозы.

По желанию украсьте салат зеленью или оставшимися тертыми желтками.

Поставьте салат на пару часов в холодильник, чтобы он пропитался и слои стали более сочными.