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Салат «Мимоза»: классический рецепт для праздничного стола

Салат «Мимоза» — это нестареющая классика, знакомая многим еще с советских времен. Нежный, легкий и невероятно воздушный, он сочетает простоту и изысканность. Этот салат создается слоями и получается по-настоящему нежным и питательным.

Салат «Мимоза»: классический рецепт для праздничного стола
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Консервы рыбные (лучше возьмите сардины, сайру или тунца) — 1 банка
  • Картофель — 2–3 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Куриные яйца — 4–5 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сыр твердый (например, пармезан) — 100 г
  • Майонез — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Сварите морковь с картошкой, яйца. Дождитесь, пока все остынет, очистите. Каждый ингредиент натрите на средней или крупной терке, разложите их по отдельным мисочкам.

Слейте лишнюю жидкость из консервов, разомните рыбу вилкой, пока она не превратится в однородную массу.

Мелко нарежьте лук. Чтобы избавиться от горечи, залейте его кипятком и подержите так несколько минут. Затем слейте воду и дайте ему подсохнуть.

Настала пора собирать салат. Формирование слоев идет в таком порядке:

  • Первый слой: выкладываем картофель, слегка приминаем и смазываем майонезом.
  • Второй слой: выкладываем рыбу, равномерно распределяя по слою картофеля.
  • Третий слой: добавляем слой лука.
  • Четвертый слой: морковь, затем слой майонеза.
  • Пятый слой: тертый сыр, который придаст салату дополнительную нежность и насыщенность вкуса.
  • Шестой слой: желтки, которые украсят салат сверху, напоминая соцветия мимозы.

По желанию украсьте салат зеленью или оставшимися тертыми желтками.

Поставьте салат на пару часов в холодильник, чтобы он пропитался и слои стали более сочными.