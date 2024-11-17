Камамбер с помидорами в духовке и багетом: гурманское блюдо за пару минут
Камамбер — это мягкий сыр с неповторимым вкусом и ароматом, который идеально подходит для запекания. В духовке он превращается в нежную сливочную массу, которая особенно хороша в сочетании с сочными помидорами и хрустящим багетом.
Этот рецепт — отличный вариант для быстрого и оригинального блюда, которое подойдет как для праздничного ужина, так и для уютного вечера дома. Запеченный камамбер с помидорами и багетом покорит вас и ваших гостей.
Ингредиенты
- Сыр камамбер — 1 шт. (целая головка, 120–150 г)
- Помидоры черри — 6–8 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло — 1-2 ст. ложки
- Свежий розмарин или тимьян — 1-2 веточки
- Соль и черный перец — по вкусу
- Свежий багет — 1 шт.
- Мёд или бальзамический уксус — для украшения и аромата
Пошаговый рецепт
- Подготовьте противень или огнеупорную форму, застелив ее бумагой для выпечки или смазав немного оливковым маслом.
- Достаньте сыр из упаковки и аккуратно удалите плёнку. Если он находится в деревянной коробочке, оставьте его в ней (коробочку можно обернуть фольгой, чтобы она не подгорела). В самой головке сыра сделайте несколько неглубоких надрезов в виде сеточки — это поможет камамберу плавиться равномерно и напитаться ароматом добавок.
- Нарежьте зубчик чеснока тонкими ломтиками и вставьте в надрезы на поверхности сыра. Это придаст камамберу пикантность и легкий чесночный аромат. Веточку розмарина или тимьяна также можно вложить в надрезы, чтобы аромат трав пропитал сыр.
- Помидоры черри разрежьте пополам и выложите рядом с сыром. Посолите и поперчите помидоры, добавьте немного оливкового масла и перемешайте, чтобы они покрылись маслом и равномерно запеклись.
- Поместите форму с сыром и помидорами в разогретую духовку и запекайте около 15–20 минут, пока камамбер не станет мягким и тягучим, а помидоры не приобретут легкий румянец. Сыр должен слегка подтаять, но не вытекать.
- Пока сыр запекается, нарежьте багет ломтиками. Чтобы сделать его хрустящим, выложите ломтики на противень и отправьте в духовку на последние 5 минут запекания сыра или обжарьте их на сухой сковороде до золотистой корочки.
- Выньте камамбер из духовки и сразу подавайте с багетом. При желании можно полить сыр капелькой мёда или бальзамического уксуса для легкого контраста вкусов.
- Для финального штриха можно добавить свежий тимьян или розмарин сверху, украсить блюдо ягодами клюквы или инжиром для дополнительного акцента.
Советы по приготовлению
- Камамбер лучше брать средней зрелости — он будет более мягким и сливочным. Можно также попробовать этот рецепт с сыром бри, если предпочитаете менее насыщенный вкус.
- Кроме чеснока и трав, можно добавить кусочки орехов, такие как грецкие или фундук, для дополнительной текстуры.
- Чтобы сыр дольше оставался теплым и тягучим, подавайте его прямо в форме для запекания.