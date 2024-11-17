Камамбер с помидорами в духовке и багетом: гурманское блюдо за пару минут

Камамбер — это мягкий сыр с неповторимым вкусом и ароматом, который идеально подходит для запекания. В духовке он превращается в нежную сливочную массу, которая особенно хороша в сочетании с сочными помидорами и хрустящим багетом.

Этот рецепт — отличный вариант для быстрого и оригинального блюда, которое подойдет как для праздничного ужина, так и для уютного вечера дома. Запеченный камамбер с помидорами и багетом покорит вас и ваших гостей.

Ингредиенты

Сыр камамбер — 1 шт. (целая головка, 120–150 г)

Помидоры черри — 6–8 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло — 1-2 ст. ложки

Свежий розмарин или тимьян — 1-2 веточки

Соль и черный перец — по вкусу

Свежий багет — 1 шт.

Мёд или бальзамический уксус — для украшения и аромата

Пошаговый рецепт

Подготовьте противень или огнеупорную форму, застелив ее бумагой для выпечки или смазав немного оливковым маслом. Достаньте сыр из упаковки и аккуратно удалите плёнку. Если он находится в деревянной коробочке, оставьте его в ней (коробочку можно обернуть фольгой, чтобы она не подгорела). В самой головке сыра сделайте несколько неглубоких надрезов в виде сеточки — это поможет камамберу плавиться равномерно и напитаться ароматом добавок. Нарежьте зубчик чеснока тонкими ломтиками и вставьте в надрезы на поверхности сыра. Это придаст камамберу пикантность и легкий чесночный аромат. Веточку розмарина или тимьяна также можно вложить в надрезы, чтобы аромат трав пропитал сыр. Помидоры черри разрежьте пополам и выложите рядом с сыром. Посолите и поперчите помидоры, добавьте немного оливкового масла и перемешайте, чтобы они покрылись маслом и равномерно запеклись. Поместите форму с сыром и помидорами в разогретую духовку и запекайте около 15–20 минут, пока камамбер не станет мягким и тягучим, а помидоры не приобретут легкий румянец. Сыр должен слегка подтаять, но не вытекать. Пока сыр запекается, нарежьте багет ломтиками. Чтобы сделать его хрустящим, выложите ломтики на противень и отправьте в духовку на последние 5 минут запекания сыра или обжарьте их на сухой сковороде до золотистой корочки. Выньте камамбер из духовки и сразу подавайте с багетом. При желании можно полить сыр капелькой мёда или бальзамического уксуса для легкого контраста вкусов. Для финального штриха можно добавить свежий тимьян или розмарин сверху, украсить блюдо ягодами клюквы или инжиром для дополнительного акцента.

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