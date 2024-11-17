Рецепт для похудения: салат «Суши»

Очень вкусное и изысканное праздничное блюдо — салат «Суши». Его сможет приготовить практически любой начинающий кулинар. Салат получается полезным и не вредит фигуре.

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Для приготовления возьмите 0,5 стакана риса, 1/4 чайных ложки соли, 1/4 чайных ложки сахара, 25 мл рисового уксуса, три листа нори, 350 г слабосоленого лосося, 200 г сыра филадельфия, кунжут по вкусу.

Сварите рис, дайте ему настояться 10 минут под крышкой. Далее соедините уксус, сахар и соль и заправьте этим рис. Перемешайте.

Рыбу нарежьте небольшими кусочками, а огурцы — тонкими слайсами. Листы нори вырежьте ножницами по размеру блюда. Первый лист положите шероховатой стороной вверх.

Мокрыми руками аккуратно распределите рис небольшим слоем, смажьте рис сыром. Сверху уложите слой огурцов. Далее слой рыбы и посыпьте его кужнутом. Повторите слои и оставьте салат в холодильнике на полчаса. Блюдо готово!