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Готовим в мультиварке: семь особенных блюд

Мультиварка — универсальный кухонный прибор, который значительно упрощает процесс приготовления блюд, сохраняя при этом их питательную ценность и уникальный вкус. Она позволяет готовить на пару или медленном огне, тушить, запекать и даже выпекать хлеб. "Рамблер" поделится рецептами интересных блюд, которые можно приготовить с ее помощью.

Готовим в мультиварке: семь особенных блюд
© unsplash.com

Приготовление пищи в мультиварке обеспечивает сохранение питательных веществ. Благодаря особенностям работы этого кухонного прибора, многие витамины и минералы остаются в продуктах, так как они готовятся при более низкой температуре и за короткий промежуток времени. Кроме того, мультиварка позволяет забыть о непрерывном контроле за процессом готовки. Можно просто добавить ингредиенты, установить нужный режим и заняться своими делами.

С мультиваркой можно готовить разные блюда вне зависимости от сезона. Например, летние овощи могут стать основой для великолепных рагу, а зимние фрукты идеально подойдут для десертов.И последним преимуществом можно выделить разнообразие режимов готовки, таких как тушение, запекание, выпечка, которые предоставляют возможность экспериментировать с рецептами и находить новые кулинарные сочетания.

Существует огромное количество повседневных блюд, которые можно приготовить в мультиварке, например, плов с курицей, тушенное мясо или овощной рататуй. Многие неоднократно прибегали к этим рецептам, и мультиварка лишь облегчает процесс создания привычной пищи. Поэтому ниже будут представлены варианты более изысканных блюд.

1. Ризотто с грибами и белым вином

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана риса арборио
  • 400 г свежих грибов (шампиньонов или лесных)
  • 1 небольшая луковица
  • 1/2 стакана белого сухого вина
  • 4 стакана куриного или овощного бульона
  • 50 г пармезана
  • Оливковое масло
  • Соль, перец, свежая петрушка

Приготовление:

  1. Включите режим "Жарка" и добавьте оливковое масло. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности.
  2. Добавьте нарезанные грибы и готовьте, пока они не выпустят влагу.
  3. Добавьте рис и продолжайте жарить, помешивая, до тех пор, пока он не начнет становиться прозрачным.
  4. Влейте вино и готовьте, пока оно не испарится.
  5. Постепенно добавляйте бульон, по одной чашке, позволяя рису впитывать жидкость, мешая каждые пять минут.
  6. Когда рис достигнет кремовой консистенции, добавьте тертый пармезан, соль, перец и мелко нарезанную петрушку. Подавайте горячим.

2. Утиное филе с вишневым соусом

Ингредиенты:

  • 2 утиные грудки
  • 200 г вишни (свежей или замороженной)
  • 1/2 стакана бульона
  • 1 ст. ложка сока апельсина
  • 1 ст. ложка меда
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Готовьте утиные грудки на режиме "Жарка" до золотистой корочки. Переверните и жарьте с другой стороны.
  2. Уберите грудки и добавьте в мультиварку вишню, сок апельсина, мед и бульон. Посолите и поперчите.
  3. Положите утиные грудки сверху соуса, закройте крышку и включите режим "Тушение" на один час.
  4. Подавайте с соусом и гарниром из картофельного пюре или гречки.

3. Кокосовый куриный карри с ананасом

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 1/2 ананаса (свежего или консервированного)
  • 1 банка кокосового молока
  • 2 ст. ложки карри-пасты
  • 1 красный сладкий перец
  • 1 луковица
  • Лайм и свежая кинза для подачи

Приготовление:

  1. Включите режим "Жарка" и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета.
  2. Добавьте куриное мясо, нарезанное кусочками, и готовьте, пока оно не побелеет.
  3. Добавьте карри-пасту, нарезанный ананас и кокосовое молоко.
  4. Переключите на режим "Тушение" на 40 минут.
  5. Подавайте с рисом, украсив свежей кинзой и дольками лайма.

4. Овощи под шубой из феты и грецких орехов

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 2 болгарских перца
  • 2 помидора
  • 100 г феты
  • 50 г грецких орехов
  • Оливковое масло
  • Соль, перец, орегано

Приготовление:

  1. Нарежьте овощи крупными кубиками, посолите и поперчите.
  2. Включите режим "Запекание" и разогрейте мультиварку. Обжаривайте овощи на оливковом масле, пока они не начнут подрумяниваться.
  3. В миске смешайте фету и измельченные грецкие орехи. Посыпьте овощи сверху.
  4. Закройте крышку и готовьте на режиме "Запекание" около 30 минут.

5. Шоколадно-апельсиновый фондю

Ингредиенты:

  • 200 г черного шоколада
  • 1/2 стакана сливок
  • 1 апельсин (для подачи)
  • Разнообразные фрукты для макания (бананы, клубника, груши)

Приготовление:

  1. Нарежьте фрукты на кусочки. Поместите их на тарелку для подачи.
  2. В мультиварку поместите шоколад и сливки. Включите режим "Нагрев" и помешивайте до расплавления шоколада.
  3. Подавайте расплавленный шоколад в небольшой кастрюле и используйте нарезанные фрукты для макания.

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6. Тарт с лимоном и лавандой

Ингредиенты:

  • 150 г песочного теста
  • 3 яйца
  • 150 г сахара
  • Сок и цедра двух лимонов
  • 1 ст. ложка сушеной лаванды
  • 150 мл сливок

Приготовление:

  1. Сформируйте корж из теста в чаше мультиварки.
  2. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, добавьте сок, цедру лимонов и лаванду.
  3. Влейте сливки и перемешайте.
  4. Вылейте смесь на корж и включите режим "Выпечка" на 60 минут.

7. Шоколадный фондан

Ингредиенты:

  • 200 г темного шоколада
  • 100 г масла
  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 50 г муки

Приготовление:

  1. Растопите шоколад с маслом на водяной бане.
  2. В отдельной миске взбейте яйца и сахар, добавьте растопленную шоколадную массу.
  3. Всыпьте муку и аккуратно перемешайте.
  4. Разлейте по порционным формам и готовьте на режиме "Выпечка" 30 минут.

Готовка в мультиварке открывает обширные горизонты для кулинарного творчества. Эти блюда отлично подойдут для особого случая или просто для того, чтобы порадовать себя чем-то необычным и вкусным. Приятного аппетита!

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