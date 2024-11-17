Готовим в мультиварке: семь особенных блюд

Мультиварка — универсальный кухонный прибор, который значительно упрощает процесс приготовления блюд, сохраняя при этом их питательную ценность и уникальный вкус. Она позволяет готовить на пару или медленном огне, тушить, запекать и даже выпекать хлеб. "Рамблер" поделится рецептами интересных блюд, которые можно приготовить с ее помощью.

© unsplash.com

Приготовление пищи в мультиварке обеспечивает сохранение питательных веществ. Благодаря особенностям работы этого кухонного прибора, многие витамины и минералы остаются в продуктах, так как они готовятся при более низкой температуре и за короткий промежуток времени. Кроме того, мультиварка позволяет забыть о непрерывном контроле за процессом готовки. Можно просто добавить ингредиенты, установить нужный режим и заняться своими делами.

С мультиваркой можно готовить разные блюда вне зависимости от сезона. Например, летние овощи могут стать основой для великолепных рагу, а зимние фрукты идеально подойдут для десертов.И последним преимуществом можно выделить разнообразие режимов готовки, таких как тушение, запекание, выпечка, которые предоставляют возможность экспериментировать с рецептами и находить новые кулинарные сочетания.

Существует огромное количество повседневных блюд, которые можно приготовить в мультиварке, например, плов с курицей, тушенное мясо или овощной рататуй. Многие неоднократно прибегали к этим рецептам, и мультиварка лишь облегчает процесс создания привычной пищи. Поэтому ниже будут представлены варианты более изысканных блюд.

1. Ризотто с грибами и белым вином

Ингредиенты:

1,5 стакана риса арборио

400 г свежих грибов (шампиньонов или лесных)

1 небольшая луковица

1/2 стакана белого сухого вина

4 стакана куриного или овощного бульона

50 г пармезана

Оливковое масло

Соль, перец, свежая петрушка

Приготовление:

Включите режим "Жарка" и добавьте оливковое масло. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте нарезанные грибы и готовьте, пока они не выпустят влагу. Добавьте рис и продолжайте жарить, помешивая, до тех пор, пока он не начнет становиться прозрачным. Влейте вино и готовьте, пока оно не испарится. Постепенно добавляйте бульон, по одной чашке, позволяя рису впитывать жидкость, мешая каждые пять минут. Когда рис достигнет кремовой консистенции, добавьте тертый пармезан, соль, перец и мелко нарезанную петрушку. Подавайте горячим.

2. Утиное филе с вишневым соусом

Ингредиенты:

2 утиные грудки

200 г вишни (свежей или замороженной)

1/2 стакана бульона

1 ст. ложка сока апельсина

1 ст. ложка меда

Соль, перец

Приготовление:

Готовьте утиные грудки на режиме "Жарка" до золотистой корочки. Переверните и жарьте с другой стороны. Уберите грудки и добавьте в мультиварку вишню, сок апельсина, мед и бульон. Посолите и поперчите. Положите утиные грудки сверху соуса, закройте крышку и включите режим "Тушение" на один час. Подавайте с соусом и гарниром из картофельного пюре или гречки.

3. Кокосовый куриный карри с ананасом

Ингредиенты:

500 г куриного филе

1/2 ананаса (свежего или консервированного)

1 банка кокосового молока

2 ст. ложки карри-пасты

1 красный сладкий перец

1 луковица

Лайм и свежая кинза для подачи

Приготовление:

Включите режим "Жарка" и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте куриное мясо, нарезанное кусочками, и готовьте, пока оно не побелеет. Добавьте карри-пасту, нарезанный ананас и кокосовое молоко. Переключите на режим "Тушение" на 40 минут. Подавайте с рисом, украсив свежей кинзой и дольками лайма.

4. Овощи под шубой из феты и грецких орехов

Ингредиенты:

1 баклажан

2 болгарских перца

2 помидора

100 г феты

50 г грецких орехов

Оливковое масло

Соль, перец, орегано

Приготовление:

Нарежьте овощи крупными кубиками, посолите и поперчите. Включите режим "Запекание" и разогрейте мультиварку. Обжаривайте овощи на оливковом масле, пока они не начнут подрумяниваться. В миске смешайте фету и измельченные грецкие орехи. Посыпьте овощи сверху. Закройте крышку и готовьте на режиме "Запекание" около 30 минут.

5. Шоколадно-апельсиновый фондю

Ингредиенты:

200 г черного шоколада

1/2 стакана сливок

1 апельсин (для подачи)

Разнообразные фрукты для макания (бананы, клубника, груши)

Приготовление:

Нарежьте фрукты на кусочки. Поместите их на тарелку для подачи. В мультиварку поместите шоколад и сливки. Включите режим "Нагрев" и помешивайте до расплавления шоколада. Подавайте расплавленный шоколад в небольшой кастрюле и используйте нарезанные фрукты для макания.

Сырное фондю: рецепт и лучшие сочетания

6. Тарт с лимоном и лавандой

Ингредиенты:

150 г песочного теста

3 яйца

150 г сахара

Сок и цедра двух лимонов

1 ст. ложка сушеной лаванды

150 мл сливок

Приготовление:

Сформируйте корж из теста в чаше мультиварки. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, добавьте сок, цедру лимонов и лаванду. Влейте сливки и перемешайте. Вылейте смесь на корж и включите режим "Выпечка" на 60 минут.

7. Шоколадный фондан

Ингредиенты:

200 г темного шоколада

100 г масла

3 яйца

100 г сахара

50 г муки

Приготовление:

Растопите шоколад с маслом на водяной бане. В отдельной миске взбейте яйца и сахар, добавьте растопленную шоколадную массу. Всыпьте муку и аккуратно перемешайте. Разлейте по порционным формам и готовьте на режиме "Выпечка" 30 минут.

Готовка в мультиварке открывает обширные горизонты для кулинарного творчества. Эти блюда отлично подойдут для особого случая или просто для того, чтобы порадовать себя чем-то необычным и вкусным. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, почему рыбу с лимоном запекать нельзя, а курицу — можно.