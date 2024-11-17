Готовим в мультиварке: семь особенных блюд
Мультиварка — универсальный кухонный прибор, который значительно упрощает процесс приготовления блюд, сохраняя при этом их питательную ценность и уникальный вкус. Она позволяет готовить на пару или медленном огне, тушить, запекать и даже выпекать хлеб. "Рамблер" поделится рецептами интересных блюд, которые можно приготовить с ее помощью.
Приготовление пищи в мультиварке обеспечивает сохранение питательных веществ. Благодаря особенностям работы этого кухонного прибора, многие витамины и минералы остаются в продуктах, так как они готовятся при более низкой температуре и за короткий промежуток времени. Кроме того, мультиварка позволяет забыть о непрерывном контроле за процессом готовки. Можно просто добавить ингредиенты, установить нужный режим и заняться своими делами.
С мультиваркой можно готовить разные блюда вне зависимости от сезона. Например, летние овощи могут стать основой для великолепных рагу, а зимние фрукты идеально подойдут для десертов.И последним преимуществом можно выделить разнообразие режимов готовки, таких как тушение, запекание, выпечка, которые предоставляют возможность экспериментировать с рецептами и находить новые кулинарные сочетания.
Существует огромное количество повседневных блюд, которые можно приготовить в мультиварке, например, плов с курицей, тушенное мясо или овощной рататуй. Многие неоднократно прибегали к этим рецептам, и мультиварка лишь облегчает процесс создания привычной пищи. Поэтому ниже будут представлены варианты более изысканных блюд.
1. Ризотто с грибами и белым вином
Ингредиенты:
- 1,5 стакана риса арборио
- 400 г свежих грибов (шампиньонов или лесных)
- 1 небольшая луковица
- 1/2 стакана белого сухого вина
- 4 стакана куриного или овощного бульона
- 50 г пармезана
- Оливковое масло
- Соль, перец, свежая петрушка
Приготовление:
- Включите режим "Жарка" и добавьте оливковое масло. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности.
- Добавьте нарезанные грибы и готовьте, пока они не выпустят влагу.
- Добавьте рис и продолжайте жарить, помешивая, до тех пор, пока он не начнет становиться прозрачным.
- Влейте вино и готовьте, пока оно не испарится.
- Постепенно добавляйте бульон, по одной чашке, позволяя рису впитывать жидкость, мешая каждые пять минут.
- Когда рис достигнет кремовой консистенции, добавьте тертый пармезан, соль, перец и мелко нарезанную петрушку. Подавайте горячим.
2. Утиное филе с вишневым соусом
Ингредиенты:
- 2 утиные грудки
- 200 г вишни (свежей или замороженной)
- 1/2 стакана бульона
- 1 ст. ложка сока апельсина
- 1 ст. ложка меда
- Соль, перец
Приготовление:
- Готовьте утиные грудки на режиме "Жарка" до золотистой корочки. Переверните и жарьте с другой стороны.
- Уберите грудки и добавьте в мультиварку вишню, сок апельсина, мед и бульон. Посолите и поперчите.
- Положите утиные грудки сверху соуса, закройте крышку и включите режим "Тушение" на один час.
- Подавайте с соусом и гарниром из картофельного пюре или гречки.
3. Кокосовый куриный карри с ананасом
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 1/2 ананаса (свежего или консервированного)
- 1 банка кокосового молока
- 2 ст. ложки карри-пасты
- 1 красный сладкий перец
- 1 луковица
- Лайм и свежая кинза для подачи
Приготовление:
- Включите режим "Жарка" и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета.
- Добавьте куриное мясо, нарезанное кусочками, и готовьте, пока оно не побелеет.
- Добавьте карри-пасту, нарезанный ананас и кокосовое молоко.
- Переключите на режим "Тушение" на 40 минут.
- Подавайте с рисом, украсив свежей кинзой и дольками лайма.
4. Овощи под шубой из феты и грецких орехов
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 2 болгарских перца
- 2 помидора
- 100 г феты
- 50 г грецких орехов
- Оливковое масло
- Соль, перец, орегано
Приготовление:
- Нарежьте овощи крупными кубиками, посолите и поперчите.
- Включите режим "Запекание" и разогрейте мультиварку. Обжаривайте овощи на оливковом масле, пока они не начнут подрумяниваться.
- В миске смешайте фету и измельченные грецкие орехи. Посыпьте овощи сверху.
- Закройте крышку и готовьте на режиме "Запекание" около 30 минут.
5. Шоколадно-апельсиновый фондю
Ингредиенты:
- 200 г черного шоколада
- 1/2 стакана сливок
- 1 апельсин (для подачи)
- Разнообразные фрукты для макания (бананы, клубника, груши)
Приготовление:
- Нарежьте фрукты на кусочки. Поместите их на тарелку для подачи.
- В мультиварку поместите шоколад и сливки. Включите режим "Нагрев" и помешивайте до расплавления шоколада.
- Подавайте расплавленный шоколад в небольшой кастрюле и используйте нарезанные фрукты для макания.
Сырное фондю: рецепт и лучшие сочетания
6. Тарт с лимоном и лавандой
Ингредиенты:
- 150 г песочного теста
- 3 яйца
- 150 г сахара
- Сок и цедра двух лимонов
- 1 ст. ложка сушеной лаванды
- 150 мл сливок
Приготовление:
- Сформируйте корж из теста в чаше мультиварки.
- В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, добавьте сок, цедру лимонов и лаванду.
- Влейте сливки и перемешайте.
- Вылейте смесь на корж и включите режим "Выпечка" на 60 минут.
7. Шоколадный фондан
Ингредиенты:
- 200 г темного шоколада
- 100 г масла
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 50 г муки
Приготовление:
- Растопите шоколад с маслом на водяной бане.
- В отдельной миске взбейте яйца и сахар, добавьте растопленную шоколадную массу.
- Всыпьте муку и аккуратно перемешайте.
- Разлейте по порционным формам и готовьте на режиме "Выпечка" 30 минут.
Готовка в мультиварке открывает обширные горизонты для кулинарного творчества. Эти блюда отлично подойдут для особого случая или просто для того, чтобы порадовать себя чем-то необычным и вкусным. Приятного аппетита!
Ранее мы рассказывали, почему рыбу с лимоном запекать нельзя, а курицу — можно.