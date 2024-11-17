Как пожарить котлеты, чтобы они не прилипали: лайфхак из 90-х

Многие хозяйки сталкивались с тем, что во время жарки котлеты прилипают к сковороде. Так они лишаются красивой корочки, а посуду потом приходится долго отмывать.

Конечно, вы можете покрыть их панировкой, но не всем она нравится. Однако есть старый, но забытый лайфхак из 90-х.

Используйте во время жарки котлет специальный пергамент с силиконовым покрытием. Застелите бумагой дно посуды так, чтобы края выходили за пределы сковородки. Разогрейте масло и приступайте к жарке.

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