Рецепт сытных картофельных язычков

Сочные, хрустящие и ароматные картофельные язычки разнообразят привычное меню. Их можно есть и в горячем, и в холодном виде. Напомнят тонкие, но хрустящие пирожки.

Для приготовления возьмите 500 г картофеля, два яйца, 50 г сливочного масла, 300 г муки, 300 г капусты, по столовой ложке кетчупа и майонеза, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу.

Отварите картофель в мундире, капусту нашинкуйте и потушите с кетчупом и сметаной, посолите и поперчите. Картофель почистите и растолките, добавьте яйцо, растопленное масло.

Постепенно вводите муку, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Сформируйте валик диаметром 5 см, нарежьте на кусочки шириной 3 см. Далее каждый раскатайте в лепешки диаметром 10 см.

На каждую лепешку выложите начинку и залепите края. Положите швом на стол, раскатайте скалкой до 1 см в толщину. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки.