Рецепт засолки рыбы: ароматный лосось с цитрусовой цедрой и пряными травами
Домашняя засолка позволяет не только сэкономить, но и создать абсолютно уникальное блюдо, подстроенное под ваши вкусы. Добавляя разные специи, травы и даже алкоголь, можно каждый раз получать совершенно новый результат.
Кроме того, засолка в домашних условиях — это прекрасная альтернатива магазинным продуктам, так как вы точно знаете, какие ингредиенты использовали, и можете контролировать уровень соли и сахара.
Этот необычный рецепт засолки лосося с цитрусовой цедрой и пряными травами — прекрасный способ раскрыть новые грани привычного блюда. Ароматы розмарина, тимьяна и цитрусов гармонично подчеркивают вкус лосося, делая его мягким и насыщенным. Добавление такого алкоголя, как джин, создает легкие травяные оттенки, которые придают засолке особую изысканность.
Ингредиенты
- Филе лосося (с кожей) — 500 г
- Соль крупная — 4 ст. ложки
- Сахар — 2 ст. ложки
- Цедра лимона и апельсина — по 1 ч. ложке каждой
- Свежий розмарин — 2–3 веточки
- Свежий тимьян — 3–4 веточки
- Джин или другой ароматный алкоголь — 1 ст. ложка (по желанию)
- Черный перец свежемолотый — по вкусу
- Паприка — 1/2 ч. ложки (по желанию)
Пошаговый рецепт
- Выберите качественное филе лосося или другой красной рыбы (например, форели или кеты), лучше всего — свежей или охлажденной. Если рыба была заморожена, дайте ей полностью разморозиться. Промойте филе под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.
- В небольшой миске соедините соль, сахар, свежемолотый черный перец и паприку. Эта смесь станет основной для засолки. Сахар придаст рыбе нежность, а соль обеспечит необходимую текстуру.
- Натрите цедру лимона и апельсина и добавьте ее к смеси соли и сахара. Цитрусовая цедра придаст рыбе приятный аромат и легкую кислинку. Разомните розмарин и тимьян руками, чтобы выделился их аромат, и добавьте их к смеси.
- Джин — это необязательный, но интересный ингредиент. Он добавит легкие травяные и хвойные ноты, которые прекрасно сочетаются с рыбой. Если вы предпочитаете менее яркий вкус, можете пропустить этот шаг.
- Выложите филе лосося на большой лист фольги кожей вниз. Равномерно распределите засолочную смесь по всей поверхности рыбы, тщательно покрывая каждый участок. Положите несколько веточек розмарина и тимьяна прямо на рыбу, чтобы они передали аромат в процессе засолки.
- Плотно заверните рыбу в фольгу или положите ее в стеклянный контейнер. Оставьте рыбу в холодильнике минимум на 24 часа, а для более насыщенного вкуса — на 48 часов. Каждые 12 часов переворачивайте рыбу, чтобы засолка распределялась равномерно.
- Достаньте рыбу из холодильника, аккуратно снимите остатки соли и специй, промойте под холодной водой и обсушите. Теперь рыба готова к нарезке! Подавайте ее тонкими ломтиками на хлебе, с крем-сыром или в качестве самостоятельной закуски.
Советы по приготовлению
- Готовую соленую рыбу можно хранить в холодильнике до недели, если завернуть ее в пленку или фольгу.
- Канапе с ломтиком соленной рыбы, кремом из сыра и свежей зеленью — простой и вкусный способ подачи.
- Вместо джина попробуйте использовать белое вино или коньяк для различных вкусовых оттенков.