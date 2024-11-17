Рецепт засолки рыбы: ароматный лосось с цитрусовой цедрой

Домашняя засолка позволяет не только сэкономить, но и создать абсолютно уникальное блюдо, подстроенное под ваши вкусы. Добавляя разные специи, травы и даже алкоголь, можно каждый раз получать совершенно новый результат.

Кроме того, засолка в домашних условиях — это прекрасная альтернатива магазинным продуктам, так как вы точно знаете, какие ингредиенты использовали, и можете контролировать уровень соли и сахара.

Этот необычный рецепт засолки лосося с цитрусовой цедрой и пряными травами — прекрасный способ раскрыть новые грани привычного блюда. Ароматы розмарина, тимьяна и цитрусов гармонично подчеркивают вкус лосося, делая его мягким и насыщенным. Добавление такого алкоголя, как джин, создает легкие травяные оттенки, которые придают засолке особую изысканность.

Ингредиенты

Филе лосося (с кожей) — 500 г

Соль крупная — 4 ст. ложки

Сахар — 2 ст. ложки

Цедра лимона и апельсина — по 1 ч. ложке каждой

Свежий розмарин — 2–3 веточки

Свежий тимьян — 3–4 веточки

Джин или другой ароматный алкоголь — 1 ст. ложка (по желанию)

Черный перец свежемолотый — по вкусу

Паприка — 1/2 ч. ложки (по желанию)

Пошаговый рецепт

Выберите качественное филе лосося или другой красной рыбы (например, форели или кеты), лучше всего — свежей или охлажденной. Если рыба была заморожена, дайте ей полностью разморозиться. Промойте филе под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. В небольшой миске соедините соль, сахар, свежемолотый черный перец и паприку. Эта смесь станет основной для засолки. Сахар придаст рыбе нежность, а соль обеспечит необходимую текстуру. Натрите цедру лимона и апельсина и добавьте ее к смеси соли и сахара. Цитрусовая цедра придаст рыбе приятный аромат и легкую кислинку. Разомните розмарин и тимьян руками, чтобы выделился их аромат, и добавьте их к смеси. Джин — это необязательный, но интересный ингредиент. Он добавит легкие травяные и хвойные ноты, которые прекрасно сочетаются с рыбой. Если вы предпочитаете менее яркий вкус, можете пропустить этот шаг. Выложите филе лосося на большой лист фольги кожей вниз. Равномерно распределите засолочную смесь по всей поверхности рыбы, тщательно покрывая каждый участок. Положите несколько веточек розмарина и тимьяна прямо на рыбу, чтобы они передали аромат в процессе засолки. Плотно заверните рыбу в фольгу или положите ее в стеклянный контейнер. Оставьте рыбу в холодильнике минимум на 24 часа, а для более насыщенного вкуса — на 48 часов. Каждые 12 часов переворачивайте рыбу, чтобы засолка распределялась равномерно. Достаньте рыбу из холодильника, аккуратно снимите остатки соли и специй, промойте под холодной водой и обсушите. Теперь рыба готова к нарезке! Подавайте ее тонкими ломтиками на хлебе, с крем-сыром или в качестве самостоятельной закуски.

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