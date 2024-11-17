Рецепт для похудения: солянка в мультиварке

Мультиварка может сильно сэкономить время при приготовлении солянки. Этот суп получится вкусным, наваристым и не навредит фигуре — всего 140 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите килограмм копченостей, 400 г соленых огурцов, по 100 г маслин и моркови, 140 г томатной пасты, половину лимона, 150 г лука, пять-шесть столовых ложек растительного масла, соль, перец и лавровый лист по вкусу.

Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Налейте растительное масло в чашу, выложите овощи и включите режим «Выпечка».

Через 10 минут добавьте к овощам томатную пасту и жарьте в течение 10 минут, помешивая. Нарежьте кубиками соленые огурцы и отправьте в мультиварку. Вылейте огуречный рассол в чашу, поставьте тушиться на пять минут.

Нарежьте копчености, маслины, лимон и добавьте в мультиварку. Добавьте воды до отметки «максимум» и поставьте на режим «Суп» или «Тушение» на полчаса. Блюдо готово!