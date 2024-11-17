Пять рецептов любимых лакомств подростков

Чем порадовать подростков: 5 рецептов любимых лакомств тинейджеров
Подростковый период — время активного роста организма. А значит, и еда для тинейджеров должна быть питательной, сытной и, конечно, вкусной. Рассказываем, чем порадовать подростков, и приводим рецепты любимых лакомств молодежи: от пиццы и бургеров до роллов по-корейски.
Простая мини-пицца из готового слоеного теста
- Дрожжевое слоеное тесто — 300 г
- Салями (можно заменить другой колбасой или сосисками) — 150 г
- Черри — 200 г
- Сыр твердых сортов — 150 г
- Лук зеленый — 50 г
- Укроп — 50 г
- Майонез — 2 ст. л.
Тесто разморозьте, раскатайте тонким пластом и с помощью чашки или миски вырежьте кружки одинакового размера. Выложите основы на противень, застеленный пергаментом. Зелень измельчите, колбасу и помидоры нарежьте кружочками, сыр нашинкуйте на мелкой терке. Смажьте тесто майонезом, сверху равномерно выложите помидоры, далее — колбасу. Посыпьте сначала зеленью, затем сыром. Запекайте 15–20 минут при 180 градусах.
Кимбап — сытные роллы по-корейски
- Листы нори — 10 г (2 шт.)
- Рис — 150 г
- Вода — 500 мл
- Крабовые палочки — 50 г
- Морковь — 40 г
- Огурец — 60 г
- Салат листовой — 2 листочка
- Рисовый уксус — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л. без горки
- Соль — 1/2 ч. л.
Варите рис 20 минут. В отдельной емкости соедините уксус с солью и сахаром, перемешайте до растворения кристаллов и влейте к рису. Перемешайте рис и дайте остыть.
Морковку, огурец и крабовые палочки нарежьте продольно соломкой. Застелите коврик для суши пищевой пленкой. Выложите на коврик лист нори шершавой стороной вверх. Распределите по поверхности нори 1/2 риса. По центру листа выложите половину нашинкованных ингредиентов и салат. С помощью коврика сверните тугой ролл, прижмите, затем нарежьте на равные части.
Повторите то же самое с остатками ингредиентов. Подавайте с соевым соусом и васаби.
Сэндвич «Крок-мадам» с соусом бешамель
- Ветчина — 4 ломтика
- Молоко любой жирности — 100 мл
- Сыр твердых сортов — 40 г
- Мука пшеничная — 1 ч. л.
- Сливочное масло — 15 г + для смазывания
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Хлеб для тостов — 2 ломтика
- Соль, перец — по вкусу
В сотейнике соедините масло и муку, растопите на слабом огне и перемешайте. Следом влейте молоко и, непрерывно помешивая, варите 2–3 минуты до загустения. Посолите и поперчите соус на свой вкус.
Натрите сыр. Ломтики хлеба смажьте маслом и посыпьте половиной сыра. На один из ломтиков выложите ветчину, посыпьте остатками сыра и накройте вторым ломтиком. Выложите сэндвич на сковороду с разогретым сливочным маслом, жарьте по 2 минуты с обеих сторон до золотистости.
В отдельную горячую сковороду с маслом вбейте яйцо, жарьте около 3 минут. Белок должен схватиться, а желток — остаться жидким. Посолите по желанию.
Переложите сэндвич на тарелку, смажьте сливочно-молочным соусом, сверху выложите яйцо.
Бургеры с домашними котлетами из фарша
- Готовые булочки — 4 шт.
- Фарш по вкусу — 500 г
- Листья салата — 8 шт.
- Помидоры — 1 шт.
- Плавленый сыр для сэндвичей — 80 г
- Соленые огурцы — 1–2 шт. (небольшие)
- Майонез — 3 ст. л.
- Кетчуп — 2–3 ч. л.
- Горчица — по вкусу
- Соль, перец, приправы — по вкусу
- Растительное масло — 4 ст. л.
- Сухари для панировки — 200 г
Соедините фарш с солью, перцем и приправами, сформируйте котлетки (их диаметр должен совпадать с диаметром булочек), обваляйте в панировочных сухарях. Мелко нарежьте огурец, смешайте с майонезом, кетчупом и горчицей. Помидор нарежьте кружочками, листья салата произвольно нарвите крупными кусочками.
Обжарьте котлеты на растительном масле с обеих сторон до готовности. Пока они жарятся, разрежьте булочки продольно пополам, выложите на сухую сковороду срезом вниз и подсушите.
Соберите бургеры. На нижние половинки булочек выложите сыр, салат, кружочки помидора. Смажьте соусом с огурцами, накройте котлетой. Далее выложите сыр, помидор, листья салата. Еще раз смажьте соусом и накройте верхними половинками булочек.
Картошка по-деревенски дольками
- Картофель — 8 шт.
- Растительное масло — 30 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Куркума — 1/4 ч. л.
- Перец молотый — 1/4 ч. л.
Картофель промойте, срежьте кожуру (молодой картофель с тонкой кожурой можно не чистить). Нарежьте овощи дольками, выложите в сотейник с кипящей водой и варите 5 минут. Затем выложите дольки на бумажные полотенца, чтобы они обсохли и остыли.
В пиале соедините масло со специями, хорошо перемешайте. Картошку выложите в глубокую миску, залейте масляной смесью и тщательно перемешайте. Дольки должны равномерно покрыться маслом. Оставьте на 10 минут.
Застелите противень пергаментом и выложите на него дольки. Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на 20–30 минут до образования золотистой корочки. Переложите на сервировочное блюдо и подавайте с соусами.
Теперь вы знаете, чем порадовать подростка. Эти блюда станут полноценной питательной и вкусной альтернативой фастфуду.