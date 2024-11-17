Пять рецептов любимых лакомств подростков

Подростковый период — время активного роста организма. А значит, и еда для тинейджеров должна быть питательной, сытной и, конечно, вкусной. Рассказываем, чем порадовать подростков, и приводим рецепты любимых лакомств молодежи: от пиццы и бургеров до роллов по-корейски.

Простая мини-пицца из готового слоеного теста

Дрожжевое слоеное тесто — 300 г

Салями (можно заменить другой колбасой или сосисками) — 150 г

Черри — 200 г

Сыр твердых сортов — 150 г

Лук зеленый — 50 г

Укроп — 50 г

Майонез — 2 ст. л.

Тесто разморозьте, раскатайте тонким пластом и с помощью чашки или миски вырежьте кружки одинакового размера. Выложите основы на противень, застеленный пергаментом. Зелень измельчите, колбасу и помидоры нарежьте кружочками, сыр нашинкуйте на мелкой терке. Смажьте тесто майонезом, сверху равномерно выложите помидоры, далее — колбасу. Посыпьте сначала зеленью, затем сыром. Запекайте 15–20 минут при 180 градусах.

Кимбап — сытные роллы по-корейски

Листы нори — 10 г (2 шт.)

Рис — 150 г

Вода — 500 мл

Крабовые палочки — 50 г

Морковь — 40 г

Огурец — 60 г

Салат листовой — 2 листочка

Рисовый уксус — 2 ст. л.

Сахар — 1 ч. л. без горки

Соль — 1/2 ч. л.

Варите рис 20 минут. В отдельной емкости соедините уксус с солью и сахаром, перемешайте до растворения кристаллов и влейте к рису. Перемешайте рис и дайте остыть.

Морковку, огурец и крабовые палочки нарежьте продольно соломкой. Застелите коврик для суши пищевой пленкой. Выложите на коврик лист нори шершавой стороной вверх. Распределите по поверхности нори 1/2 риса. По центру листа выложите половину нашинкованных ингредиентов и салат. С помощью коврика сверните тугой ролл, прижмите, затем нарежьте на равные части.

Повторите то же самое с остатками ингредиентов. Подавайте с соевым соусом и васаби.

Сэндвич «Крок-мадам» с соусом бешамель

Ветчина — 4 ломтика

Молоко любой жирности — 100 мл

Сыр твердых сортов — 40 г

Мука пшеничная — 1 ч. л.

Сливочное масло — 15 г + для смазывания

Яйцо куриное — 1 шт.

Хлеб для тостов — 2 ломтика

Соль, перец — по вкусу

В сотейнике соедините масло и муку, растопите на слабом огне и перемешайте. Следом влейте молоко и, непрерывно помешивая, варите 2–3 минуты до загустения. Посолите и поперчите соус на свой вкус.

Натрите сыр. Ломтики хлеба смажьте маслом и посыпьте половиной сыра. На один из ломтиков выложите ветчину, посыпьте остатками сыра и накройте вторым ломтиком. Выложите сэндвич на сковороду с разогретым сливочным маслом, жарьте по 2 минуты с обеих сторон до золотистости.

В отдельную горячую сковороду с маслом вбейте яйцо, жарьте около 3 минут. Белок должен схватиться, а желток — остаться жидким. Посолите по желанию.

Переложите сэндвич на тарелку, смажьте сливочно-молочным соусом, сверху выложите яйцо.

Бургеры с домашними котлетами из фарша

Готовые булочки — 4 шт.

Фарш по вкусу — 500 г

Листья салата — 8 шт.

Помидоры — 1 шт.

Плавленый сыр для сэндвичей — 80 г

Соленые огурцы — 1–2 шт. (небольшие)

Майонез — 3 ст. л.

Кетчуп — 2–3 ч. л.

Горчица — по вкусу

Соль, перец, приправы — по вкусу

Растительное масло — 4 ст. л.

Сухари для панировки — 200 г

Соедините фарш с солью, перцем и приправами, сформируйте котлетки (их диаметр должен совпадать с диаметром булочек), обваляйте в панировочных сухарях. Мелко нарежьте огурец, смешайте с майонезом, кетчупом и горчицей. Помидор нарежьте кружочками, листья салата произвольно нарвите крупными кусочками.

Обжарьте котлеты на растительном масле с обеих сторон до готовности. Пока они жарятся, разрежьте булочки продольно пополам, выложите на сухую сковороду срезом вниз и подсушите.

Соберите бургеры. На нижние половинки булочек выложите сыр, салат, кружочки помидора. Смажьте соусом с огурцами, накройте котлетой. Далее выложите сыр, помидор, листья салата. Еще раз смажьте соусом и накройте верхними половинками булочек.

Картошка по-деревенски дольками

Картофель — 8 шт.

Растительное масло — 30 мл

Соль — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Куркума — 1/4 ч. л.

Перец молотый — 1/4 ч. л.

Картофель промойте, срежьте кожуру (молодой картофель с тонкой кожурой можно не чистить). Нарежьте овощи дольками, выложите в сотейник с кипящей водой и варите 5 минут. Затем выложите дольки на бумажные полотенца, чтобы они обсохли и остыли.

В пиале соедините масло со специями, хорошо перемешайте. Картошку выложите в глубокую миску, залейте масляной смесью и тщательно перемешайте. Дольки должны равномерно покрыться маслом. Оставьте на 10 минут.

Застелите противень пергаментом и выложите на него дольки. Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на 20–30 минут до образования золотистой корочки. Переложите на сервировочное блюдо и подавайте с соусами.

Теперь вы знаете, чем порадовать подростка. Эти блюда станут полноценной питательной и вкусной альтернативой фастфуду.