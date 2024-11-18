Как правильно хранить хлеб

1. Сохранить хлеб свежим можно, если завернуть его в ткань. Для этого подойдет холстина или отрез льняного полотна. Текстиль нужно периодически стирать. Причем не порошком, а хозяйственным мылом.

2. Распространенный сейчас способ - держать хлеб в полиэтиленовом пакете - также довольно эффективен. Он подходит для изделий, которые годны не более четырех-пяти дней. При этом важно следить, чтобы на стенках не скапливался конденсат. Избежать влаги можно, если проделать в оболочке несколько отверстий.

3. При хранении в бумажном пакете хлеб сохранит хрустящую корочку. Однако не следует использовать одноразовые полотенца. Также бумажные свертки нельзя помещать в холодильник.

4. Есть специальные мешки для мучных изделий. Они помогают сохранить свежий вкус и приятный аромат продукта в течение нескольких дней.

5. Хлеб можно замораживать. При температуре -18 ºС он способен сохранить свои свойства на период до полугода. Для разморозки следует выдержать буханку при комнатной температуре в течение нескольких часов. Процесс можно ускорить с помощью микроволновки или духовки. Однако следует помнить, что после морозилки хлеб очень быстро черствеет.

6. Хранение в хлебнице эксперты назвали не самым удачным решением. Такие емкости следует ставить в теплом сухом месте. Хлебница должна быть герметичной, лучше всего деревянной или берестяной. Ее хорошо бы обернуть льняным полотном.

7. Также из хлеба можно сделать сухари. Они годны в пищу довольно долго. Причем необязательно их грызть. При необходимости можно легко распарить на водяной бане.

В заключение специалисты призвали немедленно выбрасывать мучное со следами плесени.

Ранее эксперты посоветовали хранить свежую зелень в холоде и влаге.