Семь оригинальных рецептов канапе для фуршета

Канапе — изящное лакомство на шпажке, которое идеально дополнит праздничный стол, например, на Новый год. Делимся 7 оригинальными рецептами канапе для фуршета на любой вкус.

Канапе «Лед и пламя» с острым сыром и креветками

Креветки (готовые или замороженные) — 10 шт. (крупные)

Острый сыр с перцем — 100 г

Огурец свежий — 1 шт.

Сладкий перец красный — 1 шт.

Свежий базилик — пара листков

Оливковое масло — 1 ст. л.

Сок лимона или лайма — 1 ч. л.

Шпажки — 10 шт.

Подготовьте креветки. Если используете замороженные, разморозьте их, отварите в воде с солью и соком лайма (варите от 2 до 6 минут в зависимости от того, очищены они или нет), обсушите. Огурец, сыр и очищенный от семян перец нарежьте кубиками одинакового размера. Листья базилика крупно нарвите. Нанижите на шпажки огурец, листик базилика, сыр, перец, сверху украсьте креветкой.

Канапе «Поцелуйчики» из сыра, лимона и рафинада

Голландский сыр — 180 г

Лимон с тонкой кожурой — 1 шт.

Рафинад — по желанию

Шпажки

Сыр нарежьте тонкими ломтиками, лимон — кружочками, а затем четвертинками. Соедините шпажками кусочки сыра и лимона. В отдельной емкости подайте кубики сахара, чтобы есть кислое угощение вприкуску со сладким рафинадом.

Канапе с креветками и гуакамоле

Креветки готовые — 180 г

Авокадо — 1 шт.

Лук красный — 1/2 шт.

Огурец — 1 шт.

Сливочное масло — для жарки

Сок лимона — по вкусу

Перец молотый — по вкусу

Шпажки

Помидор и луковицу нарежьте как можно мельче. Авокадо разрежьте, удалите косточку, мякоть извлеките ложкой и пюрируйте, затем смешайте с измельченными овощами. Поперчите и смешайте с лимонным соком. Гуакамоле готово. Далее обжарьте креветки в сливочном масле. Огурец нарежьте кружочками. Смажьте дольки огурца гуакамоле, накройте креветками и соедините шпажками.

Канапе с помидорами черри и моцареллой

Черри — 200 г

Моцарелла в шариках — 150 г (1 упаковка)

Черный перец молотый — по вкусу

Соус песто — 30 г

Шпажки

Нарежьте черри пополам, смажьте соусом песто со стороны среза. Соедините шпажками помидоры и шарики моцареллы, посыпьте перцем.

Канапе с креветками, авокадо и грейпфрутом

Креветки очищенные замороженные — 12 шт. (крупные)

Авокадо — 1 шт.

Грейпфрут — 1/2 шт.

Лимон — 1 шт.

Крем-чиз — 100 г

Рукола свежая — пара листьев

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Шпажки

Лимон выжмите. Креветки разморозьте и варите 2 минуты в воде с солью и частью лимонного сока, затем обсушите. Авокадо нарежьте тонкими дольками, удалив косточку, сбрызните соком лимона. Грейпфрут поделите на дольки, очистите от белых пленок, оставив только мякоть, затем нарежьте небольшими кусочками. Скрепите ингредиенты шпажками в следующем порядке: авокадо, грейпфрут, крем-чиз (сформируйте шарики с помощью ложки), креветка, лист руколы.

Веганские канапе с тофу и маслинами

Ржаной хлеб — 5 ломтиков

Тофу — 100 г

Постный майонез — 2–3 ст. л.

Огурец — 1/2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец, зелень — по вкусу

Сок лимона — 1 ст. л.

Маслины (можно взять оливки) — для украшения

Шпажки

Нарежьте огурец кружочками. Из хлеба вырежьте кружочки аналогичного диаметра, подсушите на горячей сухой сковороде. Тофу смешайте с майонезом, соком лимона и измельченным чесноком, пюрируйте блендером до однородности. Всыпьте в соус измельченные травы и приправы, перемешайте. Смажьте половину хлебных долек соусом из тофу, накройте огурцом. Сверху выложите остатки хлеба, снова смажьте соусом и накройте огурцом. Украсьте маслинами и скрепите шпажками.

«Средиземноморский микс» с оливками, прошутто и моцареллой

Моцарелла (маленькими шариками) — 12 шт.

Черри — 6–8 шт.

Прошутто (или другое копченое мясо) — 50 г

Оливки без косточек — 12 шт.

Базилик свежий — 12 листиков

Сыр твердых сортов — 50 г

Мед или бальзамический крем — для подачи

Шпажки

Черри промойте и нарежьте половинками. Прошутто и твердый сыр нарежьте кубиками одинакового размера. Насадите ингредиенты на шпажки в следующем порядке: черри, прошутто, базилик, моцарелла, оливка, пармезан. В отдельной емкости подайте мед или бальзамический крем, чтобы окунать в них канапе.

Теперь вы знаете, что подать к праздничному столу.