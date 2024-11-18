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5 редких рецептов согревающего кофе: домашние напитки для уютных вечеров

Зима близко, а это значит, что пора согреваться с чашечкой горячего кофе. Если классические рецепты надоели, можно попробовать что-то новенькое и необычное. URA.RU составило топ-пять редких и простых рецептов согревающего кофе, которые можно приготовить дома

Пять редких рецептов согревающего кофе для уютных вечеров
© РИА Новости

Кофе с апельсином и корицей

Этот напиток идеально подойдет для тех, кто хочет добавить яркости в обычный кофейный ритуал. Апельсин придает напитку свежий цитрусовый вкус, а корица добавляет пряные нотки.

Что понадобится:

  • 1 чашка крепкого черного кофе
  • 1/2 апельсина (сок)
  • 1 палочка корицы
  • Сахар или сахарозаменитель по вкусу

Инструкция:

  1. Заварите крепкий черный кофе.
  2. Добавьте сок половины апельсина.
  3. Положите палочку корицы и сахар по вкусу.
  4. Перемешайте и наслаждайтесь.

Кофейный глинтвейн

Этот рецепт объединяет два любимых зимних напитка — кофе и глинтвейн. Идеально подходит для холодных вечеров.

Что понадобится:

  • 1 стакан крепкого черного кофе
  • 100 мл красного вина
  • 1 чайная ложка меда
  • Щепотка мускатного ореха
  • Палочка корицы
  • Гвоздика (по желанию)

Инструкция:

  1. Смешайте вино, мед, мускатный орех, корицу и гвоздику в кастрюле.
  2. Нагревайте смесь на среднем огне, пока она не начнет слегка кипеть.
  3. Добавьте горячий кофе и перемешайте.
  4. Пейте горячим.

Кофе с медом и имбирем

Имбирь известен своими согревающими свойствами, а мед добавит сладости и пользы.

Что понадобится:

  • 1 большая чашка черного кофе
  • 1 столовая ложка свежего тертого имбиря
  • Мед по вкусу

Инструкция:

  1. Приготовьте черный кофе обычным способом.
  2. Добавьте тертый имбирь и дайте настояться пару минут.
  3. Процедите кофе через сито, чтобы убрать кусочки имбиря.
  4. Добавьте мед по вкусу и наслаждайтесь.

Кофейно-шоколадный пунш

Этот коктейль сочетает в себе насыщенность шоколада и бодрящий эффект кофе.

Что понадобится:

  • литр крепкого черного кофе
  • 300 грамм темного шоколада
  • Ванилин (по вкусу)
  • Взбитые сливки (для украшения)

Инструкция:

  1. Растопите шоколад на водяной бане.
  2. Смешайте растопленный шоколад с горячим кофе.
  3. Добавьте ванильный экстракт по вкусу и хорошо перемешайте.
  4. Украсьте взбитыми сливками и подавайте.

Кофейная карамель

Этот десертный кофе понравится любителям сладкого.

Что понадобится:

  • 1 чашка крепкого черного кофе
  • Карамельный сироп (по вкусу)
  • Молоко (по вкусу)
  • Карамелизованные орехи (для украшения, по желанию)

Инструкция:

  1. Заварите крепкий черный кофе.
  2. Добавьте карамельный сироп и молоко по вкусу.
  3. Хорошо перемешайте и украсьте карамелизованными орехами.