Пять редких рецептов согревающего кофе для уютных вечеров

5 редких рецептов согревающего кофе: домашние напитки для уютных вечеров
Зима близко, а это значит, что пора согреваться с чашечкой горячего кофе. Если классические рецепты надоели, можно попробовать что-то новенькое и необычное. URA.RU составило топ-пять редких и простых рецептов согревающего кофе, которые можно приготовить дома
Кофе с апельсином и корицей
Этот напиток идеально подойдет для тех, кто хочет добавить яркости в обычный кофейный ритуал. Апельсин придает напитку свежий цитрусовый вкус, а корица добавляет пряные нотки.
Что понадобится:
- 1 чашка крепкого черного кофе
- 1/2 апельсина (сок)
- 1 палочка корицы
- Сахар или сахарозаменитель по вкусу
Инструкция:
- Заварите крепкий черный кофе.
- Добавьте сок половины апельсина.
- Положите палочку корицы и сахар по вкусу.
- Перемешайте и наслаждайтесь.
Кофейный глинтвейн
Этот рецепт объединяет два любимых зимних напитка — кофе и глинтвейн. Идеально подходит для холодных вечеров.
Что понадобится:
- 1 стакан крепкого черного кофе
- 100 мл красного вина
- 1 чайная ложка меда
- Щепотка мускатного ореха
- Палочка корицы
- Гвоздика (по желанию)
Инструкция:
- Смешайте вино, мед, мускатный орех, корицу и гвоздику в кастрюле.
- Нагревайте смесь на среднем огне, пока она не начнет слегка кипеть.
- Добавьте горячий кофе и перемешайте.
- Пейте горячим.
Кофе с медом и имбирем
Имбирь известен своими согревающими свойствами, а мед добавит сладости и пользы.
Что понадобится:
- 1 большая чашка черного кофе
- 1 столовая ложка свежего тертого имбиря
- Мед по вкусу
Инструкция:
- Приготовьте черный кофе обычным способом.
- Добавьте тертый имбирь и дайте настояться пару минут.
- Процедите кофе через сито, чтобы убрать кусочки имбиря.
- Добавьте мед по вкусу и наслаждайтесь.
Кофейно-шоколадный пунш
Этот коктейль сочетает в себе насыщенность шоколада и бодрящий эффект кофе.
Что понадобится:
- литр крепкого черного кофе
- 300 грамм темного шоколада
- Ванилин (по вкусу)
- Взбитые сливки (для украшения)
Инструкция:
- Растопите шоколад на водяной бане.
- Смешайте растопленный шоколад с горячим кофе.
- Добавьте ванильный экстракт по вкусу и хорошо перемешайте.
- Украсьте взбитыми сливками и подавайте.
Кофейная карамель
Этот десертный кофе понравится любителям сладкого.
Что понадобится:
- 1 чашка крепкого черного кофе
- Карамельный сироп (по вкусу)
- Молоко (по вкусу)
- Карамелизованные орехи (для украшения, по желанию)
Инструкция:
- Заварите крепкий черный кофе.
- Добавьте карамельный сироп и молоко по вкусу.
- Хорошо перемешайте и украсьте карамелизованными орехами.