Понравится даже детям — цветная капуста с яйцом на сковороде
Цветная капуста с яйцом на сковороде — идеальный вариант для тех, кто следит за своим питанием. Готовить это блюдо можно как на ужин, так и на завтрак. Во втором случае рекомендуем добавить к капусте немного сыра. Так блюдо станет питательнее.
Для готовки вам потребуется
- Капуста (можно взять свежемороженую) — 1 шт.
- Крупные яйца — 2 шт.
- Масло — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Паприка — 1/2 ч. л.
- Свежемолотый перец — 1/2 ч. л.
Способ приготовления
- Если вы используете свежую капусту, ее необходимо предварительно подготовить. Для этого разделите капусту на небольшие пучки и отварите.
- Яйца разбиваем в отдельную миску. Размешиваем с пряностями.
- Разогреваем сковороду. Обжариваем капусту до образования корочки на среднем огне.
- Вводим яйца в сковороду и обжариваем ещё три минуты.