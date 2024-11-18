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Понравится даже детям — цветная капуста с яйцом на сковороде

Цветная капуста с яйцом на сковороде — идеальный вариант для тех, кто следит за своим питанием. Готовить это блюдо можно как на ужин, так и на завтрак. Во втором случае рекомендуем добавить к капусте немного сыра. Так блюдо станет питательнее.

Понравится даже детям: цветная капуста с яйцом на сковороде
© globallookpress.com

Для готовки вам потребуется

  • Капуста (можно взять свежемороженую) — 1 шт.
  • Крупные яйца — 2 шт.
  • Масло — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Паприка — 1/2 ч. л.
  • Свежемолотый перец — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

  1. Если вы используете свежую капусту, ее необходимо предварительно подготовить. Для этого разделите капусту на небольшие пучки и отварите.
  2. Яйца разбиваем в отдельную миску. Размешиваем с пряностями.
  3. Разогреваем сковороду. Обжариваем капусту до образования корочки на среднем огне.
  4. Вводим яйца в сковороду и обжариваем ещё три минуты.