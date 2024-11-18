Понравится даже детям — цветная капуста с яйцом на сковороде

Цветная капуста с яйцом на сковороде — идеальный вариант для тех, кто следит за своим питанием. Готовить это блюдо можно как на ужин, так и на завтрак. Во втором случае рекомендуем добавить к капусте немного сыра. Так блюдо станет питательнее.

Для готовки вам потребуется

Капуста (можно взять свежемороженую) — 1 шт.

Крупные яйца — 2 шт.

Масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Паприка — 1/2 ч. л.

Свежемолотый перец — 1/2 ч. л.

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