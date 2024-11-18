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Как правильно заготовить капусту на зиму: пять необычных рецептов

Зимой, когда свежих овощей становится меньше, заготовки из капусты — спасение. URA.RU собрало пять нестандартных рецептов квашеной капусты, которые помогут разнообразить ваш стол и укрепить здоровье.

Как правильно заготовить капусту на зиму: пять необычных рецептов
© РИА Новости

Польза квашеной капусты

Пробиотики: в процессе ферментации капусты образуются лактобактерии, которые способствуют здоровому пищеварению, улучшают микрофлору кишечника и могут помочь в борьбе с различными желудочно-кишечными расстройствами.

Витамины и минералы: квашеная капуста богата витамином C, который важен для укрепления иммунитета. Также она содержит витамины группы B, необходимые для нервной системы, калий, кальций и магний, важные для сердечно-сосудистой системы.

Антиоксиданты: в процессе брожения образуются антиоксиданты, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами, предотвращая старение клеток и снижая риск развития хронических заболеваний.

Пищеварение: ферменты, образующиеся при квашении, помогают улучшить пищеварение, способствуя лучшему усвоению питательных веществ из пищи.

Улучшение настроения: некоторые исследования показывают, что пробиотики могут влиять на мозг через кишечник, улучшая настроение и снижая симптомы депрессии и тревожности.

Помощь в борьбе с аллергией: регулярное употребление квашеной капусты может помочь уменьшить симптомы аллергии благодаря содержанию в ней гистамина и пробиотиков, которые способствуют балансу микрофлоры.

Поддержка иммунитета: благодаря высокому содержанию витамина C и пробиотиков квашеная капуста поддерживает иммунную систему.

Профилактика онкологических заболеваний: некоторые исследования показывают, что регулярное употребление ферментированных продуктов может снизить риск развития некоторых видов рака благодаря антиоксидантам и другим активным веществам.

Рецепты квашеной капусты:

Классическая квашеная капуста

Ингредиенты:

  • 1 кг белокочанной капусты
  • 2 столовые ложки соли
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 чайная ложка кориандра
  • 1 чайная ложка душистого перца горошком
  • 1 чайная ложка лаврового листа

Пошаговый рецепт:

  1. Капусту нашинковать тонкими полосками.
  2. Добавить соль, сахар и специи, хорошо перемешать руками.
  3. Уложить капусту в стерилизованную банку, слегка утрамбовывая каждый слой.
  4. Накрыть банку марлей и оставить при комнатной температуре на три-четыре дня.
  5. Переместить банку в прохладное место для дальнейшей ферментации.

Чем полезно:

Классическая квашеная капуста — источник пробиотиков, которые способствуют здоровью кишечника и укреплению иммунитета. Витамин C, содержащийся в капусте, помогает предотвратить простудные заболевания.

Капуста с морковью в банках

Ингредиенты:

  • 1 кг белокочанной капусты
  • 300 г моркови
  • 2 столовые ложки соли
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 чайная ложка уксуса
  • 1 чайная ложка кориандра
  • 1 чайная ложка душистого перца горошком
  • 1 чайная ложка лаврового листа

Пошаговый рецепт:

  1. Капусту нашинковать, морковь натереть на терке.
  2. Смешать капусту и морковь, добавить соль, сахар, уксус и специи, хорошо перемешать.
  3. Уложить смесь в стерилизованные банки, слегка утрамбовывая.
  4. Закатать банки крышками и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня.
  5. Переместить банки в прохладное место для хранения.

Чем полезно:

Капуста с морковью — отличный источник витаминов A и C, которые укрепляют иммунитет и улучшают состояние кожи. Морковь также содержит каротиноиды, которые снижают риск развития хронических заболеваний.

Маринованная капуста

Ингредиенты:

  • 1 кг белокочанной капусты
  • 2 столовые ложки соли
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1 стакан воды
  • 1 столовая ложка уксуса
  • 1 чайная ложка кориандра
  • 1 чайная ложка душистого перца горошком
  • 1 чайная ложка лаврового листа

Пошаговый рецепт:

  1. Капусту нашинковать, добавить соль и сахар, хорошо перемешать.
  2. В кастрюле довести воду до кипения, добавить уксус и специи, остудить маринад.
  3. Уложить капусту в стерилизованные банки, залить маринадом.
  4. Закатать банки крышками и оставить при комнатной температуре на 1-2 дня.
  5. Переместить банки в прохладное место для хранения.

Чем полезно:

Маринованная капуста содержит пробиотики, которые улучшают пищеварение, а также витамин C, повышающий иммунитет. Маринад с уксусом придает капусте приятный кисло-сладкий вкус.

Капуста со свежими яблоками

Ингредиенты:

  • 1 кг белокочанной капусты
  • 300 г яблок
  • 2 столовые ложки соли
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 чайная ложка кориандра
  • 1 чайная ложка душистого перца горошком
  • 1 чайная ложка лаврового листа

Пошаговый рецепт:

  1. Капусту нашинковать, яблоки нарезать кубиками.
  2. Смешать капусту и яблоки, добавить соль, сахар и специи, хорошо перемешать.
  3. Уложить смесь в стерилизованные банки, слегка утрамбовывая.
  4. Накрыть банки марлей и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня.
  5. Переместить банки в прохладное место для хранения.

Чем полезно:

Капуста со свежими яблоками — отличный источник витаминов C и P, которые укрепляют сосуды и повышают иммунитет. Яблоки также содержат пектин, который способствует очищению организма.

Капуста с чесноком и перцем

Ингредиенты:

  • 1 кг белокочанной капусты
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 болгарский перец
  • 2 столовые ложки соли
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 чайная ложка кориандра
  • 1 чайная ложка душистого перца горошком
  • 1 чайная ложка лаврового листа

Пошаговый рецепт:

  1. Капусту нашинковать, чеснок и перец нарезать мелкими кусочками.
  2. Смешать капусту, чеснок и перец, добавить соль, сахар и специи, хорошо перемешать.
  3. Уложить смесь в стерилизованные банки, слегка утрамбовывая.
  4. Накрыть банки марлей и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня.
  5. Переместить банки в прохладное место для хранения.

Чем полезно:

Капуста с чесноком и перцем — источник витаминов C и B, которые укрепляют иммунитет и улучшают общее самочувствие. Чеснок обладает антибактериальными свойствами, а перец добавляет блюду пикантности и тепла.