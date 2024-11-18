Как правильно заготовить капусту на зиму: пять необычных рецептов
Зимой, когда свежих овощей становится меньше, заготовки из капусты — спасение. URA.RU собрало пять нестандартных рецептов квашеной капусты, которые помогут разнообразить ваш стол и укрепить здоровье.
Польза квашеной капусты
Пробиотики: в процессе ферментации капусты образуются лактобактерии, которые способствуют здоровому пищеварению, улучшают микрофлору кишечника и могут помочь в борьбе с различными желудочно-кишечными расстройствами.
Витамины и минералы: квашеная капуста богата витамином C, который важен для укрепления иммунитета. Также она содержит витамины группы B, необходимые для нервной системы, калий, кальций и магний, важные для сердечно-сосудистой системы.
Антиоксиданты: в процессе брожения образуются антиоксиданты, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами, предотвращая старение клеток и снижая риск развития хронических заболеваний.
Пищеварение: ферменты, образующиеся при квашении, помогают улучшить пищеварение, способствуя лучшему усвоению питательных веществ из пищи.
Улучшение настроения: некоторые исследования показывают, что пробиотики могут влиять на мозг через кишечник, улучшая настроение и снижая симптомы депрессии и тревожности.
Помощь в борьбе с аллергией: регулярное употребление квашеной капусты может помочь уменьшить симптомы аллергии благодаря содержанию в ней гистамина и пробиотиков, которые способствуют балансу микрофлоры.
Поддержка иммунитета: благодаря высокому содержанию витамина C и пробиотиков квашеная капуста поддерживает иммунную систему.
Профилактика онкологических заболеваний: некоторые исследования показывают, что регулярное употребление ферментированных продуктов может снизить риск развития некоторых видов рака благодаря антиоксидантам и другим активным веществам.
Рецепты квашеной капусты:
Классическая квашеная капуста
Ингредиенты:
- 1 кг белокочанной капусты
- 2 столовые ложки соли
- 1 чайная ложка сахара
- 1 чайная ложка кориандра
- 1 чайная ложка душистого перца горошком
- 1 чайная ложка лаврового листа
Пошаговый рецепт:
- Капусту нашинковать тонкими полосками.
- Добавить соль, сахар и специи, хорошо перемешать руками.
- Уложить капусту в стерилизованную банку, слегка утрамбовывая каждый слой.
- Накрыть банку марлей и оставить при комнатной температуре на три-четыре дня.
- Переместить банку в прохладное место для дальнейшей ферментации.
Чем полезно:
Классическая квашеная капуста — источник пробиотиков, которые способствуют здоровью кишечника и укреплению иммунитета. Витамин C, содержащийся в капусте, помогает предотвратить простудные заболевания.
Капуста с морковью в банках
Ингредиенты:
- 1 кг белокочанной капусты
- 300 г моркови
- 2 столовые ложки соли
- 1 чайная ложка сахара
- 1 чайная ложка уксуса
- 1 чайная ложка кориандра
- 1 чайная ложка душистого перца горошком
- 1 чайная ложка лаврового листа
Пошаговый рецепт:
- Капусту нашинковать, морковь натереть на терке.
- Смешать капусту и морковь, добавить соль, сахар, уксус и специи, хорошо перемешать.
- Уложить смесь в стерилизованные банки, слегка утрамбовывая.
- Закатать банки крышками и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня.
- Переместить банки в прохладное место для хранения.
Чем полезно:
Капуста с морковью — отличный источник витаминов A и C, которые укрепляют иммунитет и улучшают состояние кожи. Морковь также содержит каротиноиды, которые снижают риск развития хронических заболеваний.
Маринованная капуста
Ингредиенты:
- 1 кг белокочанной капусты
- 2 столовые ложки соли
- 2 столовые ложки сахара
- 1 стакан воды
- 1 столовая ложка уксуса
- 1 чайная ложка кориандра
- 1 чайная ложка душистого перца горошком
- 1 чайная ложка лаврового листа
Пошаговый рецепт:
- Капусту нашинковать, добавить соль и сахар, хорошо перемешать.
- В кастрюле довести воду до кипения, добавить уксус и специи, остудить маринад.
- Уложить капусту в стерилизованные банки, залить маринадом.
- Закатать банки крышками и оставить при комнатной температуре на 1-2 дня.
- Переместить банки в прохладное место для хранения.
Чем полезно:
Маринованная капуста содержит пробиотики, которые улучшают пищеварение, а также витамин C, повышающий иммунитет. Маринад с уксусом придает капусте приятный кисло-сладкий вкус.
Капуста со свежими яблоками
Ингредиенты:
- 1 кг белокочанной капусты
- 300 г яблок
- 2 столовые ложки соли
- 1 чайная ложка сахара
- 1 чайная ложка кориандра
- 1 чайная ложка душистого перца горошком
- 1 чайная ложка лаврового листа
Пошаговый рецепт:
- Капусту нашинковать, яблоки нарезать кубиками.
- Смешать капусту и яблоки, добавить соль, сахар и специи, хорошо перемешать.
- Уложить смесь в стерилизованные банки, слегка утрамбовывая.
- Накрыть банки марлей и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня.
- Переместить банки в прохладное место для хранения.
Чем полезно:
Капуста со свежими яблоками — отличный источник витаминов C и P, которые укрепляют сосуды и повышают иммунитет. Яблоки также содержат пектин, который способствует очищению организма.
Капуста с чесноком и перцем
Ингредиенты:
- 1 кг белокочанной капусты
- 3 зубчика чеснока
- 1 болгарский перец
- 2 столовые ложки соли
- 1 чайная ложка сахара
- 1 чайная ложка кориандра
- 1 чайная ложка душистого перца горошком
- 1 чайная ложка лаврового листа
Пошаговый рецепт:
- Капусту нашинковать, чеснок и перец нарезать мелкими кусочками.
- Смешать капусту, чеснок и перец, добавить соль, сахар и специи, хорошо перемешать.
- Уложить смесь в стерилизованные банки, слегка утрамбовывая.
- Накрыть банки марлей и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня.
- Переместить банки в прохладное место для хранения.
Чем полезно:
Капуста с чесноком и перцем — источник витаминов C и B, которые укрепляют иммунитет и улучшают общее самочувствие. Чеснок обладает антибактериальными свойствами, а перец добавляет блюду пикантности и тепла.