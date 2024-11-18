Агроном рассказал, почему клубника из теплиц бывает несладкой

Владимир Косов, донской агроном, специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора, объяснил, почему в теплице может расти несладкая клубника. Этот вопрос специалисту задал зритель ТВ-программы «Вершки и корешки» Константин Карев. Также мужчина интересовался тем, как можно исправить ситуацию.

«Можно ее попросить, чтобы она была сладкая. Именно как мой дедушка говорил: попросить», – в шутку делится агроном семейным опытом.

Специалист предположил следующие причины: неподходящий для выращивания в теплице сорт, нехватка солнечного света, перегруженность сорта, неправильно подобранные удобрения.

В первом случае стоит обратиться к справочной литературе.

Во втором Владимир обратил внимание зрителей на то, что через тепличную крышу (не имеет значения, какого она типа, пленочная или поликарбонатная) на растение может поступать мало солнечного света. Сладость в плодах клубники зависит от процесса фотосинтезирования. Не исключено, что клубнике для полноценного газообмена мешает избыток пыли, осевший на листьях.

Также проблема может быть связана с перегруженностью сорта. Листья иногда не успевают «вбирать» необходимую для себя норму солнечного света, когда урожай слишком большой.

Наконец, поводом может послужить избыток азотных удобрений. Владимир Косов советует зрителям за две недели до созревания плодов провести подкормку фосфорно-калийными удобрениями, а за одну неделю – калийными.

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